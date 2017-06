Aktienrallye trotz der Briten - Europa first? Europa also ohne UK handeln? Umschichtungen jetzt? Mit Aussicht auf welche Renditen? Sophia Wurm von der Commerzbank hat Vorschläge Man sehe es: die Performance des MSCI Europe ex UK spräche für sich, sagt Sophia Wurm im Gespräch mit Antje Erhard. Der Index ohne Großbritannien habe einen hohen Anteil Deutschland, Frankreich (Vorschusslorbeer?) aber auch Schweiz und sei breit aufgestellt über verschiedenste Sektoren, was auch das Risiko diversifiziert. Was spricht für den Index? Und für den Euro STOXX 50 im Vergleich? Mehr dazu hier.