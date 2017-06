Zwar blieb die Zahl der Moulding-Expo-Besucher am unteren Rand der Erwartungen - am Eröffnungsabend hatte Ulrich Kromer von Baerle, Geschäftsführer der Messe Stuttgart, noch 15.000 bis 17.000 Besucher in Aussicht gestellt. Keinen Zweifel gab es aber an der Kompetenz des Fachpublikums. Viele der 760 Aussteller berichteten von intensiven und langen Gesprächen mit dem internationalen Fachbesuchern. Laut Erhebung der Messeleitung stieg der Ausländeranteil gegenüber der Erstauflage der Moulding Expo 2015 von 11 auf 15 Prozent an. Diesmal kamen Besucher aus 52 Ländern nach Stuttgart, wobei Österreich, die Schweiz, Italien, die Türkei, Tschechien, Frankreich und Portugal die größten Kontingente stellten. In der Umfrage gaben 76 Prozent der Besucher an, bei Einkäufen und Beschaffungen im Unternehmen ausschlaggebend, mitentscheidend oder beratend tätig zu sein. 83 Prozent wollen demzufolge die Fachmesse weiterempfehlen.

Insgesamt haben die Organisatoren um Teamleiter Florian Niethammer gezeigt, dass sich auch nach einer außergewöhnlich starken Premiere - an der ersten Moulding Expo 2015 nahmen 620 Aussteller und 14.000 Besucher teil - noch quantitative und qualitative Steigerungen erzielen lassen. Gegenüber dem PLASTVERARBEITER lobten Aussteller die direkten Kommunikationswege zur Messeleitung und die Flexibiltät, mit der Änderungswünsche im Nachgang der ersten Veranstaltung umgesetzt wurden - ein wesentliches Qualitätsmerkmal im umkämpften Markt der Fachmessen.

Im Fokus der Ausstellung stand der Werkzeug-, Modell- und Formenbau mit Spritzgieß-, Druckguss-, Gießerei-, Stanz- und Umformwerkzeugen sowie verschiedenen Verfahren des Modell- und Prototypenbaus. Aber auch die Anbieter unter anderem von Heißkanälen und Normalien, Werzeugmaschinen, Messtechnik und Software stießen auf reges Interesse der Fachbesucher. Verschiedene Firmen stellten in Stuttgart Messe-Neuheiten oder Portfolio-Erweiterungen vor.

Neues aus dem Bereich Heißkanäle und Normalien

