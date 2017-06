Old Republic International ist einer der "kleinen" Dividenden-Aristokraten. Der 1887 gegründete Versicherer bringt nämlich "nur" rund 5 Mrd. US-Dollar Börsenwert auf die Waage und ist deshalb nur im S&P 400 Mid Cap Index enthalten - dem US-amerikanischen Pendant zum MDAX.Der Qualität tut das keinen Abbruch. Das vor allem bei Gebäudeversicherungen starke Traditionsunternehmen hat seine Dividende seit mehr als 25 Jahren kontinuierlich erhöht - auch in schwierigen Zeiten wie 2007-12, als in vier von fünf Jahren ein Verlust eingefahren worden war. Damals wurde die Ausschüttungsquote kräftig strapaziert, inzwischen ist sie wieder auf ein gesundes Maß gesunken. DividendenAdel ist die Firma dennoch...

