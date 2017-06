Bundeskanzlerin Angela Merkel hat eindringlich davor gewarnt, dass einzelne Länder aus Angst vor dem Wettbewerb neue Handelshemmnisse aufbauen. Bei einer Veranstaltung zu "70 Jahre Masterplan" forderte sie offene Märkte.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat angesichts der US-Kritik am deutschen Exportüberschuss davor gewarnt, eine Ära der wirtschaftlichen Abschottung einzuläuten. Ein reger Handel komme allen zugute, "Protektionismus und Abschottung dagegen wirken innovationshemmend", sagte sie am Mittwoch bei einer Veranstaltung zu "70 Jahre Marshall-Plan". Eine Abkehr von der Politik der offenen Märkte würde allen schaden, "auch denjenigen, die für Abschottung werben". US-Präsident Donald Trump hatte sich zuletzt bitter über die deutschen Handelsüberschüsse beschwert.

Merkel sagte, die Europäer müssten sich im Klaren darüber sein, "dass wir unser Schicksal ein Stück weit selbst in der Hand haben und auch in die Hand nehmen müssen" - in außen- und sicherheitspolitischen Fragen, aber auch in der Handels- und Wirtschaftspolitik.

US-Außenminister George C. Marshall hatte seinen Plan für ...

