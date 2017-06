- Das Luftfahrtunternehmen bietet Reisenden zum siebten Jahr in Folge einen beständigen Fünf-Sterne-Service



Paris (ots/PRNewswire) - Am 20. Juni, Pariser Ortszeit, kündigte SKYTRAX, ein globaler professioneller Anbieter von Gutachterleistungen für den Luftverkehr und Forschungsunternehmen mit Fokus auf Fluggesellschafts- und Flughafendienste, während der Pariser Luftfahrtschau die Gewinner der 2017 SKYTRAX World Airline Awards an. Im Anschluss an ein strenges Bewertungs- und Auswahlverfahren wurde Hainan Airlines Co., Ltd. - das einzige nominierte Luftfahrtunternehmen aus Festland-China - zum siebten Jahr in Folge als SKYTRAX Fünf-Sterne-Fluggesellschaft ausgezeichnet. Die Fluggesellschaft wurde ebenfalls als beste chinesische Fluggesellschaft gewürdigt und erhielt die Auszeichnung für den besten chinesischen Flugpersonalservice.



SKYTRAX-Präsident Edward Plaisted sagte, während er die Auszeichnung an Hainan Airlines-Präsident Sun Jianfeng im Rahmen der Preisverleihung überreichte: "Dies ist das siebte Mal, dass ich die Auszeichnung für eine SKYTRAX Fünf-Sterne-Fluggesellschaft an Hainan Airlines übergebe. Im Verlauf der letzten sieben Jahre erlebte die SKYTRAX-Jury, wie Hainan Airlines sich zu einem führenden globalen Luftfahrtunternehmen entwickelte, das sich durch seinen innovativen und hochwertigen Service auszeichnet. Als weltweit von Reisenden bevorzugte Fluggesellschaft, die die einzigartige orientalische Gastfreundlichkeit der Marke mit internationalen Dienstleistungsstandards kombiniert, ist Hainan Airlines wahrhaft zu einer internationalen Marke der Luftfahrt geworden."



Zu diesem Anlass äußerte sich Sun selbst mit den Worten: "Hainan Airlines bietet Reisenden seit sieben Jahren in Folge einen beständigen Fünf-Sterne-Service und bereitet Passagieren mit seinen personalisierten Diensten gleichzeitig ein Flugerlebnis der höchsten Qualität. Wir glauben, dass die Kombination des besten Flugzeugs, der strengsten Dienstleistungsstandards und der sichersten Flüge garantieren wird, dass sich Passagiere während des gesamten Fluges mit uns verwöhnt fühlen. Von SKYTRAX für sieben Jahren in Folge als eine Fünf-Sterne-Fluggesellschaft ausgezeichnet zu werden, ist das Ergebnis von Hainan Airlines' unermüdlichen Anstrengungen in den Bereichen Hardware-Installation, Service-Systeme, Streckenausbau und Flugsicherheit."



Die beachtlichen Erfolge, die Hainan Airlines bislang verzeichnen konnten, reflektieren dieses unablässige Streben nach Exzellenz. Die Vision eine internationale Marke zu schaffen, war seit seiner Gründung stets das Herzstück aller Entwicklungsbemühungen des Luftfahrtunternehmens und legte einen soliden Grundstein dafür, die Marke entsprechend internationaler Standards auszurichten, indem von den globalen Branchenführern gelernt wurde, was auch heute noch der Fall ist.



Hinsichtlich Sicherheitsmanagement demonstrierte Hainan Airlines von seiner Zielsetzung, seit Gründungstagen danach zu streben, ein internationales Luftfahrtunternehmen zu werden, bis hin zu seiner Auswahl als erste teilnehmende Fluggesellschaft am Pilotprojekt des Sicherheitsmanagementsystems (Safety Management System, SMS) für den chinesischen Zivilluftfahrtsektor im Jahr 2005, sein eigenes bewährtes SMS mit Fokus auf Sicherheitspolitik, Risikomanagement, Sicherheitsgarantie und Sicherheitsverbesserung. Seit 2011 befindet sich Hainan Airlines für bereits sechs Jahre in Folge auf der von JACDEC - eine in Deutschland ansässige Organisation für Sicherheitsbewertung - ausgestellten Liste für die bezüglich Sicherheit besten Fluggesellschaften weltweit. Das chinesische Luftfahrtunternehmen wurde für fünf Jahre zu einer der Top Ten-Fluggesellschaften ernannt und rangierte 2016 auf dem dritten Platz der JACDEC-Liste. Hainan Airlines konzentrierte sich auf die Verbesserung seiner Service-Qualität. Von Anfang an wählte Hainan Airlines Singapore Airlines als maßgeblichen Mitstreiter, von dem es zu lernen galt, um sein Markenimage vom "Servicebewusstsein eines Kellners" aufzubauen. Dadurch erhielt die Fluggesellschaft für zehn Jahre in Folge in einer jährlichen Umfrage unter Passagieren, die von der chinesischen Luftfahrtbehörde Civil Aviation Administration of China (CAAC) durchgeführt wird, die höchsten Bewertungen und verhalf der Fluggesellschaft somit in der gesamten Zivilluftfahrtbranche des Landes zu einem Namen. Nach der Entwicklung zu einer internationalen Fluggesellschaft war Hainan Airlines die erste Fluggesellschaft in Festland-China, die der SKYTRAX-Allianz beitrat, sowie eine von nur neun Fluggesellschaften, die für sieben Jahre in Folge (seit 2011) von der Allianz mit fünf Sternen ausgezeichnet wurde. 2017 wurde Hainan Airlines als eines der zehn führenden SKYTRAX-Luftfahrtunternehmen aufgeführt.



Im vergangenen Jahr verbesserte Hainan Airlines basierend auf Feedback von Kunden seine Produkte und optimierte seine Service-Philosophie sowie Servicedetails. So führte das Unternehmen ein neues Hainan Airlines-Mitgliedssystem ein, um Vielfliegern mehr Vorteile zu bieten; führte eine Boeing 787-9 ein, die mit Wi-Fi-Technologie ausgestattet ist, um so auch während des Fluges Internetzugang zu bieten; modernisierte Kabinen, indem die Business Class mit einer Sitzanordnung im umgekehrten Fischgrätenmuster ausgestattet wurde, was Passagieren mehr Privatsphäre bietet; entwarf die "Star Kitchen in the Air" durch eine vertiefte Kooperation mit führenden Hotelmarken und Restaurants; aktualisierte das Unterhaltungssystem an Bord durch eine Überarbeitung der Systemschnittstelle, eine Neuerung des Sicherheitsvideos und Anbieten von hochwertigen geräuschreduzierenden BOSE-Kopfhörern auf internationalen Strecken, um für eine reibungslose und angenehme audio-visuelle Flugerfahrung zu sorgen; und baut brandneue VIP-Lounges an den Flughäfen Xi'An, Hangzhou und Guangzhou, wobei der HNA Club, die Business Lounge in Terminal 2 am Beijing Capital International Airport, bereits eröffnet ist.



Inzwischen hat Hainan Airlines sein Netzwerk internationaler Strecken kontinuierlich mit der Absicht verbessert, eine Luftbrücke aus miteinander verbundenen Strecken zu bauen, die Passagiere in alle Teile der Welt befördert. Bislang hat Hainan Airlines über 1.000 inländische und internationale Strecken in über 100 Städte in ganz Asien, Nordamerika, Europa und Ozeanien eingeführt. Mit einem solchen umfassenden internationalen Streckennetz bietet Hainan Airlines Passagieren praktische und flexible Reiseoptionen, einschließlich Direktflügen zu ausländischen Destinationen von Peking, Chongqing, Chengdu und Changsha. Diese Direktflüge verbinden China mit der Welt und vertiefen den politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Austausch zwischen China und den von der Fluggesellschaft angeflogenen Ländern. Zusätzlich engagiert sich Hainan Airlines als chinesische Fluggesellschaft für eine Verbesserung seiner Dienstleistungen durch einen Ausbau seines Streckennetzwerks sowie Produktangebots in Reaktion auf Chinas "One Belt, One Road"-Initiative. Dadurch haben viele seiner internationalen Strecken positives Feedback von sowohl chinesischen als auch ausländischen Passagieren erhalten. Beim Ausbau seiner internationalen Strecken hat Hainan Airlines den Geist und das Wesen traditioneller chinesischer Kultur in alle Aspekte des Designs und Layouts einbezogen.



Hainan Airlines hat niemals versäumt, der Gesellschaft etwas zurückzugeben, während Produktaktualisierungen gefördert und das internationale Streckennetz aufgebaut wurden. Die Fluggesellschaft hat es zu einem Kernstück ihrer Mission gemacht, einen Beitrag zur Gesellschaft und zum Gemeinwohl zu leisten und setzt sich aktiv für die gesellschaftliche Verantwortung des Unternehmens ein. Hainan Airlines hat sich vorgenommen, eine "grüne Fluggesellschaftsmarke" aufzubauen, indem eine kohlenstoff- und energiearme Politik als wichtige Strategie zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung des Unternehmens übernommen wird. Hainan Airlines unterstützt seit langem die regionale wirtschaftliche Entwicklung und nimmt an Wohlfahrtskampagnen teil. Hinsichtlich der Art und Weise, wie zur Gesellschaft beigetragen wird, verfolgt das Unternehmen einen innovativen Ansatz mit der Einführung der "Change for Good"-Spendenaktion an Bord sowie den Programmen "Love Wings - Bonus Points for Public Welfare", "Send Love Home" und "Carbon Footprint Offset". Als Mitglied von Chinas Zivilluftfahrtbranche beteiligt sich Hainan Airlines aktiv an von der Regierung geforderten Flugmissionen, wie die Evakuierung chinesischer Staatsangehöriger, Katastrophenrettung und Charterflüge für die Bereitschaftstruppe zur Friedenssicherung, und trägt so zum Schutz des nationalen Friedens und zur Förderung einer allumfassenden Harmonie sowie Nachhaltigkeit von Hainan Airlines und der Gesellschaft bei.



Die SKYTRAX Fünf-Sterne-Auszeichnung zum sieben Mal zu erhalten, ist sowohl eine positive Kommentierung bezüglich der bisherigen Errungenschaften der Fluggesellschaft als auch der Beginn eines neuen Kapitels, sowie sich die Fluggesellschaft neuen, wichtigen Projekten widmet und in die nächste Phase exzellenten Services aufbricht. 2017 repräsentiert ein bedeutendes Jahr in der Geschichte von Hainan Airlines, da das Unternehmen aktiv die Umgestaltung der Marke fördert - eine Marke, die aufgrund ihrer Globalisierungsbemühungen wahrlich internationalen Status erreicht hat und letztlich das Ziel verfolgt, eine vollwertige Fluggesellschaft von Weltklasse zu schaffen. In seinem nun 24. Jahr war Hainan Airlines unter dem Dach der HNA Group sowohl Teilnehmer am wie auch Empfänger der Vorteile vom Wachstum von Chinas Zivilluftfahrtbranche und hat aktiv nationale Richtlinien implementiert sowie seinen Markenwert durch innovative Dienstleistungen demonstriert.



