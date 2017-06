RIAD (dpa-AFX) - An der saudi-arabischen Börse in Riad sind die Tawadul Aktien-Indizes am Mittwoch deutlich angesprungen. Hintergrund sind Spekulationen, dass der Indexanbieter MSCI den Golfstaat noch in dieser Woche in seinen viel beachteten Schwellenländerindex MSCI Emerging Market aufnehmen könnte. Ein solcher Schritt würde institutionelle Anleger wie etwa Versicherungen auch in den saudi-arabischen Aktienmarkt treiben, wenn sie über dieses Vehikel in die Schwellenländer insgesamt investieren.

Die Spekulationen kamen auf, nachdem am Dienstag bereits 222 sogenannte chinesische A-Aktien von größeren Unternehmen in den MSCI Emerging-Market-Index aufgenommen wurden./la/fbr

