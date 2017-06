Die Bauarbeiten für die Photovoltaik-Freiflächenanlage mit 7,8 Megawatt beginnen nun. Der erste Abschnitt soll bis August fertiggestellt sein. Den zweiten Teil seines bislang größten Projekts in Sachsen-Anhalt will Eon im kommenden Jahr installieren.Eon beginnt in den kommenden Tagen mit den Arbeiten an seinem Solarpark mit 7,8 Megawatt Gesamtleistung in Sachsen-Anhalt. Die Photovoltaik-Freiflächenanlage in Hassel sei die größte, die der Energiekonzern bislang in dem Bundesland errichtet habe, hieß es am Mittwoch. Der Bau sei in zwei Etappen aufgeteilt. Der erste Bauabschnitt, der die Installation ...

