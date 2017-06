Video: Martin Hackl, Leiter der Division Solar Energy von Fronius, stellt eine neue Lösung für die regenerative Versorgung mit Strom und Wärme im Einfamilienhaus vor. Mit dem Fronius Hochvolt-Batteriespeichersystem in Kombination mit einer Solaranlage und einem Pellet-betriebenen Mikro-BHKW kann man im Sommer und Winter weitgehende Autarkie erreichen.Seit 25 Jahren ist Fronius mittlerweile in der Solarbranche aktiv. In dieser Zeit hat sich viel verändert, sagt Martin Hackl, der die Division Solar Energy bei Fronius leitet. Heute ginge es nicht mehr darum, Solarstrom ins Netz einzuspeisen sondern ...

