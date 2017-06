IRW-PRESS: Sibanye Gold Limited: Erfolgreicher Abschluss von Sibanye für eine überzeichnete Anleihenplatzierung in zwei Tranchen in Höhe von 1,05 Mrd. US$

Erfolgreicher Abschluss von Sibanye für eine überzeichnete Anleihenplatzierung in zwei Tranchen in Höhe von 1,05 Mrd. US$

NICHT FÜR DIREKTE ODER INDIREKTE MELDUNGEN, WERBUNG ODER WEITERGABE IN DEN USA (AUSGENOMMEN FÜR QUALIFIZIERTE INSTITUTIONELLE KÄUFER), IN AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER JEDE ANDERE GERICHTSBARKEIT, IN WELCHER DIESE HANDLUNG UNERLAUBT WÄRE.

Westonaria, 21. Juni 2017: Sibanye (Tickers JSE: SGL and NYSE: SBGL - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=297484) freut sich, den erfolgreichen Abschluss eines internationalen Unternehmensanleihenangebots in Höhe von 1,05 Mrd. US$ melden zu können, das nahezu zweifach überzeichnet wurde.

Die Anleihen setzen sich aus zwei Tranchen zusammen: aus einer Schuldverschreibung von 500 Millionen US$ 5 Jahre Laufzeit (mit 2-jähriger Kündigungssperrfrist) und einem Kupon von 6,125% und eine Schuldverschreibung über 550 Millionen US$ 8 Jahre Laufzeit (mit 4-jähriger Kündigungssperrfrist) und einem Kupon von 7,125%.

Der Erlös dieser Anleihenausgabe, die am 27. Juni 2017 abgeschlossen wird, findet Verwendung für die anteilige Rückzahlung des Überbrückungskredits für die Übernahme von Stillwater und folgt auf die außerordentlich erfolgreiche, am 9. Juni 2017 abgeschlossene Bezugsrechtsemission.

Citi, HSBC und Barclays traten bei der Transaktion als Globale Koordinatoren auf und wurden von der Credit Suisse und der Standard Bank als Bookrunner unterstützt.

Das große Interesse an und die starke Unterstützung der ersten Unternehmensanleihenausgabe von Sibanye sind ermutigend, vor allem angesichts des kürzlich stark überzeichneten Bezugsrechtsangebots von 1 Mrd. US$. Das Anleihenangebot war nahezu zweifach überzeichnet und schloss nach einem relativ kurzen, zwei Tage währenden Bookbuilding. Die Unterstützung seitens der globalen Investoren für die Anteilsrechte von Sibanye sowie die Unternehmensanleihen-Angebote sind eine bedeutende Vertrauensbekundung in Bezug auf die Zukunftsaussichten von Sibanye. Das durch diese erfolgreichen Transaktionen beschaffte Kapital, nach Abschluss des transformierenden Stillwater-Erwerbs, wird für die Gruppe eine geeignete und langfristige Kapitalstruktur gewährleisten, kommentierte der CEO von Sibanye, Neal Froneman.

ENDE

Kontakt:

James Wellsted SVP Investor Relations Sibanye Gold Limited +27 (0) 83 453 4014 james.wellsted@sibanyegold.co.za

In Europa: Swiss Resource Capital AG - Jochen Staiger info@resource-capital.ch - www.resource-capital.ch

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

Zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte Aussagen in diesem Dokument sind vorausschauende Aussagen gemäß der Safe Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Diese vorausschauenden Aussagen, wo immer sie in dieser Pressemitteilung auftreten könnten, sind zwangsläufig Schätzungen, die das beste Wissen der Geschäftsleitung und Directors von Sibanye reflektieren und eine Anzahl bekannter und unbekannter Risiken und Unsicherheiten enthalten, die dazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse, die Leistung oder Erfolge des Konzerns wesentlich von jenen in den vorausschauenden Aussagen angegebenen unterscheiden. Folglich sollten diese vorausschauenden Aussagen unter Berücksichtigung verschiedener wichtiger Faktoren gesehen werden einschließlich jener in diesem Dokument. Weitere Einzelheiten potenzieller Risiken und Unsicherheiten, die Sibanye beeinflussen werden in Sibanyes Ablagen bei der JSE und SEC beschrieben einschließlich Sibanyes Jahresbericht auf Formblatt 20-F für das Geschäftsjahr mit Ende 31. Dezember 2015 sowie im integrierten Jahresbericht 2015. Diese vorausschauenden Aussagen sind nur an dem Datum dieses Dokuments gültig. Weder Sibanye noch Stillwater sind verpflichtet, etwaige vorausschauende Informationen öffentlich auf den neuesten Stand zu bringen oder auf andere Weise zu korrigieren, um Ereignisse oder Umstände nach Datum dieses Dokuments oder das Auftreten unerwarteter Ereignisse zu reflektieren.

Diese Meldung dient informativen Zwecken und ist kein (i) Verkaufsangebot und keine Aufforderung zum Kauf oder zur Unterzeichnung von Wertpapieren innerhalb der Vereinigten Staaten oder jeglicher anderen Gerichtsbarkeit; oder (ii) Hinweis auf Investitionen in jeglicher anderen Gerichtsbarkeit in Bezug auf die hier genannten Wertpapiere. Die hier genannten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act of 1933, gemäß der gültigen Fassung (der Securities Act), registriert, und dürfen nicht in den USA ohne die Registrierung oder ohne eine Freistellung von der Registrierung nach dem Securites Act angeboten oder verkauft werden.

Die Globalen Koordinatoren und Bookrunner übernehmen keine Haftung für die Korrektheit, Vollständigkeit oder Überprüfung der Informationen in dieser Meldung und lehnen dementsprechend im weitesten, vom Gesetz erlaubten Ausmaß jegliche Haftung in Bezug auf diese Meldung oder jegliche darin enthaltene Information ab.

Die Globalen Koordinatoren und Bookrunner sind im Zusammenhang mit dem Anleihenangebot ausschließlich für das Unternehmen und für niemand anderen tätig. Sie berücksichtigen weder andere Personen (egal ob Empfänger dieser Meldung oder nicht) als ihre entsprechenden Kunden in Bezug auf das Anleihenangebot und sind niemandem gegenüber haftbar, außer gegenüber dem Unternehmen für die Gewährung des Schutzes, der sich nur auf ihre entsprechenden Kunden erstreckt, noch was Hinweise betrifft in Bezug auf das Anleihenangebot oder andere diesbezügliche Transaktionen oder Vereinbarungen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40135 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40135&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=ZAE0001 73951

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN ZAE000173951

AXC0169 2017-06-21/14:45