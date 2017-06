Moskau (ots) -



Die fußballbegeisterte Eisbärin Nika konnte ihre hellseherischen Fähigkeiten im Rahmen des FIFA Confederations Cups 2017 inzwischen unter Beweis stellen. Nachdem ihre Vorhersagen für die bisherigen Spiele des Turniers in Russland sich als richtig erwiesen haben, folgen nun ihre Voraussagen für die weiteren Begegnungen der Meisterschaft dieser Woche.



So wie bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2010 das inzwischen verstorbene Kraken-Orakel Paul die Ergebnisse des Turniers vorhersah, übernimmt dieses Amt für den FIFA Confederations Cup 2017 die verwaiste Eisbärin Nika. Sobald Nika beginnt, aus der Schüssel ihres Favoriten zu fressen, hat sie ihre Vorhersage getroffen.



Hier sind die Ergebnisvorhersagen von der Eibsbärin Nika:



21. Juni: Russland - Portugal: Russland gewinnt (Video: https://youtu.be/IlwuGtzWRDE / Video-Download: https://lion.box.com/s/gjmde9ye22eb8vnn6yg6ld3gvovr669k)



21. Juni: Mexiko - Neuseeland: Neuseeland gewinnt (Video: https://youtu.be/8vMtPtKzzF8 / Video-Download: https://lion.box.com/s/iqs0k5j889xuxetufd35aooouz6nb3sz )



22. Juni: Kamerun - Australien: Kamerun gewinnt (Video: https://youtu.be/L4lS64b4mtY / Video-Download: https://lion.box.com/s/kx5vwr4xj9igbws9er0vimjo29qi0d00)



22. Juni: Deutschland - Chile: Deutschland gewinnt (Video: https://youtu.be/Okb5LecKlXk / Video-Download: https://lion.box.com/s/imue9t2r7ypa7g06pl3vc4xoyye5ycnj )



Nadeschda Zaiko, Stellvertretende Direktorin des Moskauer Zoos, kommentiert Nikas bisherigen Erfolg: "Es ist erstaunlich, dass Nika bei den ersten Spielergebnissen recht hatte. Ich wusste schon immer, dass sie ein kluges Mädchen ist. Ich hoffe, diese Übung hilft ihr dabei, ihr gesamtes Potenzial bei der Weltmeisterschaft nächstes Jahr zu zeigen."



Nikas Geschichte:



