Köln (ots) - Mit sixx kommen Frauen perfekt durchs Leben - egal, ob im TV, Online oder Social: Der Frauensender liefert in der kommenden TV-Season auf allen Plattformen die coolsten Storys und besten Tipps rund um die Themen Home & Style, Cooking & Baking und Love & Sex. sixx-Senderchefin Wiebke Schodder: "sixx hat nicht nur die Themen, die junge Frauen begeistern, wir haben auch die Personalities dafür: Janin Ullmann ist unsere Frau für den perfekten Style, Enie van de Meiklokjes für den süßen Genuss und Paula Lambert für das schönste Gefühl. Dazu passen unsere wunderbaren Hosts aus den US-Factual-Entertainment-Shows wie zum Beispiel Joana und Chip aus dem sehr erfolgreichen ,Fixer Upper'."



Home & Style: Bereits ab 28. Juni 2017 verrät Janin Ullmann immer mittwochs um 22:10 Uhr die aktuellsten Style-Trends: Beauty, Fashion, Reise, Food, Wohnen - im neuen sixx-Magazin "red.Style" können sich die Zuschauer Inspiration für ihren ganz persönlichen Lifestyle holen. Vier Wochen später erobert Janin die Prime Time mit der neuen Home-Makeover-Show "Boom my Room - Janin Ullmann möbelt auf". Darin verwandelt die 36-Jährige mit ihrem Team in nur drei Tagen echte Wohnalbträume in stylische Wohlfühloasen, in sechs Folgen ab 26. Juli um 20:15 Uhr. Aus dem umfangreichen Programm-Deal mit der US-Sendergruppe Scripps Networks Interactive erreichen Home & Living-Shows wie "Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!" auf sixx Quoten von bis zu 8,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 39-jährigen Frauen* (Z. 14-49 J.: bis zu 3,8% MA). Für Verstärkung sorgen in der neuen Season gleich mehrere Wohn-Experten. Unter anderen dabei: zwei zupackende Jungs, die in "Cousins Undercover - Mission Traumhaus" mit US-Star Ellen DeGeneres unter einer Decke stecken und heimlich Häuser renovieren, um deren ahnungslose Besitzer zu überraschen. Ergänzend dazu gibt's unter https://www.sixx.de/tv/diy ein umfangreiches DIY-Special.



Cooking & Baking: "Hmmm, lecker!" Wenn Enie van de Meiklokjes ihre Kuchen, Quiches und Cupcakes kreiert, sind die Frauen zwischen 14 und 39 Jahren auch 2017 mit bis zu 6,0 Prozent Marktanteil dabei. Im Herbst feiert sixx bereits die 100. Folge von "Sweet & Easy - Enie backt". Neues bringt auch Jamie Oliver auf den Tisch, ebenso wie zwei seiner bezaubernden Koch-Kolleginnen aus dem US-Food-Network: In "Giada kocht - Happy Italian Food" zaubert EMMY®- Gewinnerin Giada De Laurentiis ihren Zuschauern den Geschmack Italiens auf die Zunge. Und in "Siba kocht - Urlaub auf dem Teller" belebt die gebürtige Südafrikanerin Siba Mtongana traditionelle Gerichte ihrer Heimat neu. Außerdem gehen die überaus erfolgreiche "Kids Baking Championship" (bis zu 8,0% MA, F. 14-39 J.) sowie "Chopped Junior" in eine neue Runde.



Love & Sex: Budapester Beinschere, Frauenständer oder Treuehormon? Deutschlands Sex-Expertin Nummer eins Paula Lambert kennt sich in Liebesdingen nicht nur bestens aus, sie redet auch ganz selbstverständlich darüber - zum Beispiel online auf der www.sixx.de unter der Rubrik "Frag Paula!" und natürlich im TV in neuen Folgen von "Paula kommt! Sex & gute Nacktgeschichten" ab Herbst sowie noch im Spätsommer in zwei neuen Prime-Time-Specials.



Mädels & Magie: Magisch wird es am 13. Juli 2017. Von den Fans sehnsüchtig erwartet und doch schon jetzt betrauert, feiert sixx on air und online das fulminante Serien-Finale von "Vampire Diaries". Schon eine Woche später starten "The Originals" in die vierte Staffel, bevor es im Herbst mit der dritten Staffel von "iZombie" weitergeht. Außerdem zeigt sixx in der Season 2017/18 neue Staffeln von "Devious Maids", "Good Wife", "The Magicians", "You're the Worst", "The 100", "Salem" und "Scream Queens". Kein sixx ohne die besten Kultserien für junge Frauen: Die wunderbaren "Gilmore Girls" beweisen auch weiterhin montags in der Prime Time sowie täglich am Vorabend, wie man perfekt unperfekt durchs Leben kommt.



*Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes Fernsehpanel D + EU) Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK / TV Scope / ProSiebenSAT.1 TV Deutschland Research Erstellt: 21.06.2017



