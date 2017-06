Köln (ots) - - Neue Access Prime Time mit Frank Rosin, Christian Lohse und Mark Kühler - Mehr Factual Entertainment in der Prime Time am Dienstag - Mehr Factual Dokutainment am Sonntagabend - Mehr Erstausstrahlungen bei kabel eins Doku



Glaubwürdig, verlässlich, kultig - denn bei kabel eins sind "Profis am Werk". Senderchef Marc Rasmus: "Wir starten im Herbst mit gleich zwei Pilotstrecken in unserer Access Prime Time und setzen auf die beliebten Themen 'Kochen' und 'Do It Yourself'. Und wenn es ums Kochen geht, darf Frank Rosin natürlich nicht fehlen! Außerdem bauen wir unsere Factual-Strecken konsequent weiter aus mit frischem Factual Entertainment am Dienstag und mehr Factual Dokutainment am Sonntag - jeweils zur besten Sendezeit. Unsere Spielfilm-Klassiker holen regelmäßig starke Marktanteile. Deshalb zeigen wir selbstverständlich weiterhin unsere 'Action Heroes', 'Die besten Filme aller Zeiten' und Crime-Serien an den bewährten Abenden."



Neue Access Prime Time mit Frank Rosin, Christian Lohse und Mark Kühler



Vor zehn Jahren feierte Frank Rosin mit dem "Fast Food Duell" seine Premiere in der Access bei kabel eins. Neben der zehnten Staffel von "Rosins Restaurants" zeigt kabel eins im Oktober 2017 eine zusätzliche, tägliche Koch-Show mit dem ausgezeichneten Spitzenkoch. In "Gekauft, gekocht, gewonnen" fordern Frank Rosin oder Christian Lohse jeweils einen Profi-Koch zum Improvisations-Kochen heraus. Die Köche beobachten ahnungslose Kunden bei ihrem Einkauf im Supermarkt. Anhand ihrer Lebensmittelauswahl im Einkaufswagen suchen sie jeweils einen Kandidaten aus, begleiten ihn nach Hause und zaubern aus allem Essbaren im Einkaufskorb ein überraschendes Menü. Mit dem fertigen Essen geht es zurück in den Supermarkt. Dort bewerten die Mitarbeiter: Welcher Spitzenkoch kocht kreativer und beschert seinem Team den Sieg? Fünf Paare, fünf Projekte, ein Ziel: In "Schrauben, sägen, siegen" kämpfen die ambitionierten Duos mit ihren individuellen Heimwerker-Projekten - wie einer Außenküche oder einem multifunktionalen Einbaukleiderschrank - um den Wochensieg und 5.000 Euro. Handwerker-König Mark Kühler kommentiert die fachgerechte Umsetzung und beurteilt das Ergebnis. Zusätzlich bewerten sich die konkurrierenden Heimwerker-Paare gegenseitig.



Mehr Factual Entertainment in der Prime Time am Dienstag



Peter Giesel deckt nicht nur an internationalen Urlaubsorten betrügerische Missstände auf. In "Achtung Abzocke - Wie ehrlich sind Deutschlands Handwerker?" enttarnt der Betrugsexperte schwarze Schafe der Branche und feiert ehrliche Helden ihrer Zunft, denen Kunden blind vertrauen können (ab 11. Juli 2017, 20:15 Uhr).



Was wäre, wenn Angestellte selbst entscheiden, wer ihr neuer Chef wird? In den USA ist Collaborative Hiring mittlerweile ein beliebtes und gängiges Einstellungsverfahren. Hierzulande werden neue Mitarbeiter immer noch vom Chef eingestellt. kabel eins wagt in "Unser neuer Chef - Jetzt entscheiden wir!" (ab 25. Juli 2017, 20:15 Uhr) ein innovatives Job-Experiment: In jeder Folge werden drei Bewerber zu einer Probewoche eingeladen - ohne zu ahnen, dass sie von ihren potenziellen Mitarbeitern auf Herz und Nieren geprüft und dabei von der gesamten Belegschaft per Kamera beobachtet werden. Anschließend wählen die Kolleginnen und Kollegen ihren neuen Chef in einer demokratischen Abstimmung. Wie agieren Mitarbeiter, wenn sie plötzlich mit den Augen eines Chefs potentielle Bewerber beurteilen und für das Unternehmen verantwortungsvolle und nachhaltige Entscheidungen treffen müssen?



Mehr Factual Dokutainment am Sonntagabend



"Hätte ich gewusst, dass es mir so großen Spaß macht, hätte ich schon viel früher damit angefangen", sagt Truck-Fahrerin Katrin, 30, die seit knapp zwei Jahren mit ihrem eigenen LKW quer durch Deutschland fährt. In "Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand" begleitet kabel eins fünf taffe Frauen, die sich täglich in der harten, von Männern dominierten Branche beweisen (ab 2. Juli 2017, 20:15 Uhr). Currywurst oder Tofu-Burger? Fahrrad-Tour oder faulenzen? Schrank zusammenbauen oder malern? Repräsentative Umfragen liefern die Ergebnisse für "Der große Trend-Check" (ab 23. Juli 2017, 20:15 Uhr). Die Doku-Reihe beleuchtet die aktuellen Vorlieben der Deutschen rund um die Themen Fast-Food, Freizeitaktivitäten, Heimwerkerprojekte und Freizeitparks sowie im Rahmen des großen Street-Food-Themenabends in der kabel eins "Foodwoche".



kabel eins Doku: Frisch, exklusiv, kostenlos



kabel eins Doku zeigt in diesem Jahr rund 1.500 Stunden frisches Programm, davon über 50 Prozent deutsche Erstausstrahlungen und Free-TV-Premieren. Wie die beeindruckende Umwelt-Doku von Weltstar Leonardo DiCaprio: "Before the Flood" ist der Höhepunkt des Themenspezials zum Klimawandel am 24. und 25. Juni. Die erfolgreichen Eventprogrammierungen werden am 22. und 23. Juli mit dem Themenspezial Weltall fortgesetzt. Mit an Bord: Astronaut Alexander Gerst und Nicola Baumann, die die erste deutsche Frau im Weltraum werden kann. Ob international erfolgreiche Real-Crime-Dokus oder die "Kulinarischen Abenteuer" von Emmy-Preisträger Anthony Bourdain - kabel eins Doku begeistert seine Zuschauer mit unterschiedlichsten Genres. Neue Programmfarben wie Antiquitäten und PS-Klassiker machen die einzigartige Doku-Welt ab Juli noch vielfältiger und bunter.



