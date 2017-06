Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) hat die Hoffnungen der Energiewirtschaft auf Prämien für Versorgungssicherheit und die Abschaffung der Stromsteuer enttäuscht. Die Abschaffung der Steuer "wäre zu kurz gesprungen", sagte Zypries auf dem Kongress des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft in Berlin.

Die Energieerzeuger verlangen die Streichung der Abgabe, um Strom günstiger zu machen. Sie sehen Strom gegenüber Öl und Gas benachteiligt, weil der Staat hohe Steuern und Umlagen auf Strom erhebt und ihn damit teuer macht. Nur so könne sich das Heizen der Häuser mit Strom und Elektro-Mobilität lohnt.

Zypries stellte der Branche in Aussicht, dass die neue Regierung nach den Wahlen im September das Thema anpacken werde. Alle Energieträger müssten ihren fairen Teil an der Energiewende leisten, sagte die SPD-Politikerin. "In irgendeiner Form müssen die Kosten runter."

Die Ministerin erteilte auf der Branchentagung auch der Forderung nach einem Kapazitätsmarkt für die sichere Lieferung von Strom eine klare Absage. "Am Energy-only-Markt wollen wir nicht mehr rütteln", sagte Zypries.

Mit dem Energy-only-Markt hat sich Deutschland bewusst gegen Prämien für die Versorgungssicherheit entschieden. Großbritannien und Frankreich gewähren sie hingegen den Erzeugern. Stromkonzerne wie RWE und Uniper halten den Kapazitätsmarkt hingegen für unerlässlich, da Wind- und Sonnenkraft nicht das ganze Jahr garantiert zur Verfügung stehen. Wegen des Ausbaus der erneuerbaren Energien werden aber traditionelle Kohle-oder Gaskraftwerke weniger häufig zum Einsatz kommen. Für das Bereithalten der Kraftwerke und die Lieferung von Strom wollen die Betreiber in Zukunft entschädigt werden.

