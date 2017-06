Frankfurt - Gold ist heute Morgen erneut zeitweise auf gut 1.240 USD je Feinunze gefallen und nähert sich damit der charttechnisch wichtigen 200-Tage-Linie, die knapp darunter verläuft, so die Analysten der Commerzbank.Hauptbelastungsfaktor sei wohl der festere US-Dollar, nachdem gestern zwei Mitglieder der US-Notenbank FED, darunter der stellvertretende Vorsitzende Stanley Fischer, in ihren Reden die Risiken niedriger Zinsen hervorgehoben hätten. Davor habe sich bereits der einflussreiche Präsident der New York FED gegen eine Pause im Zinserhöhungszyklus ausgesprochen. Allerdings sei der Markt noch nicht überzeugt, denn die Zinserhöhungserwartungen seien nach wie vor kaum gestiegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...