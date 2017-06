FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutschen Unternehmen haben im vergangenen Jahr für ihre Geschäftsreisen so viel ausgegeben wie noch nie zuvor. Ihr Aufwand für die Reisen ihrer Mitarbeiter stieg im Vergleich zum Jahr 2015 um 1,5 Prozent auf 51,6 Milliarden Euro, wie der Verband Deutsches Reisemanagement (VDR) am Mittwoch in Frankfurt berichtete. Die 11,3 Millionen Geschäftsreisenden gaben im Schnitt 155 Euro am Tag aus. Bei den meisten Firmen wird dabei sehr auf die Kosten geachtet: Die am häufigsten gebuchte Hotel-Kategorie hat drei Sterne und Fernbusse sind inzwischen bei einem Viertel der Unternehmen als Transportträger akzeptiert./ceb/DP/jha

