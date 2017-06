AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA: Pressemitteilung zur Hauptversammlung 2017

DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Hauptversammlung AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA: Pressemitteilung zur Hauptversammlung 2017 21.06.2017 / 15:14 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA: Pressemitteilung zur Hauptversammlung 2017

- Rekorddividende von 4,00 EUR je Aktie beschlossen - Transparenz wird weiter erhöht, NAVs künftig auch auditiert - Rekordjahr 2017 erwartet: EBITDA soll 500-Mio.-Euro-Marke überschreiten

München, 21. Juni 2016 - Auf der ordentlichen Hauptversammlung der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8), die heute in München stattfand, sind alle Beschlussvorschläge der Verwaltung von den vertretenen Aktionären (Präsenz: 38,47% des Grundkapitals) mit großer Zustimmung angenommen worden.

Wie von der Verwaltung vorgeschlagen, beschloss die Versammlung die Ausschüttung einer Rekorddividende von 4,00 EUR je Aktie aus dem Bilanzgewinn der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA. Dies entspricht einer Dividendenerhöhung von 63 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Dividende setzt sich zusammen aus einer Basisdividende von 1,00 EUR je Aktie (Vorjahr: 0,90 EUR) sowie einer Partizipationsdividende von 3,00 EUR je Aktie (Vorjahr: 1,55 EUR). Insgesamt beläuft sich die Ausschüttungssumme damit auf 120,0 Mio. EUR.

Zudem wurden Prof. Dr. Bernd Mühlfriedel und Holger Schulze, deren Amtszeit mit der heutigen Hauptversammlung endete, erneut zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA gewählt. Prof. Dr. Mark Wössner, Dr. Ulrich Wolters, Dr. Frank Hübner-von Wittich und Maren Schulze bleiben Mitglieder des Gremiums.

Transparenz wird weiter erhöht

Um die Transparenz des Konzerns weiter zu erhöhen, soll der Net Asset Value (NAV) der Konzernunternehmen künftig jährlich im Rahmen der Abschlussprüfung geprüft werden. Im dritten Quartal 2017 wird zudem eine Ausschreibung für die Auswahl des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2017 durchgeführt. Zur Teilnahme an dieser Ausschreibung werden auch Wirtschaftsprüfungsgesellschaften aus dem Kreis der sogenannten "Big Four" ausgewählt.

Rekordjahr 2017 erwartet: EBITDA soll 500-Mio.-Euro-Marke überschreiten

Der Vorstand der AURELIUS Equity Opportunities rechnet damit, das laufende Geschäftsjahr mit neuen Rekorden bei Umsatz und Ergebnis abzuschließen. Bei einem Konzernumsatz von rund 4 Mrd. EUR soll das EBITDA des Gesamtkonzerns auf über 500 Mio. EUR steigen.

Nach bereits einem erfolgreichen Unternehmensverkauf, zwei Unternehmenserwerben und zwei sogenannten Add on-Akquisitionen ist die Transaktionspipeline gut gefüllt. Insgesamt sollen im laufenden Geschäftsjahr mindestens sechs Unternehmen akquiriert und ein bis zwei weitere Verkäufe stattfinden.

ÜBER AURELIUS

Die AURELIUS Gruppe ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm und Madrid. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt, der ein breites Branchenspektrum und die gesamte Bandbreite der Unternehmensfinanzierung abdeckt.

Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4) ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen. Aktuell erzielen 25 Konzernunternehmen mit rund 25.000 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von über 4 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,6 Milliarden Euro (Juni 2017).

Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de

KONTAKT AURELIUS Gruppe Anke Banaschewski

Investor Relations & Corporate Communications

Telefon: +49 (89) 544799 - 0 Fax: +49 (89) 544799 - 55 Email: investor@aureliusinvest.de

21.06.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA

Ludwig-Ganghofer-Straße 6 82031 Grünwald Deutschland Telefon: +49 (0)89 544 799-0 Fax: +49 (0)89 544 799-55 E-Mail: info@aureliusinvest.de Internet: www.aureliusinvest.de ISIN: DE000A0JK2A8 WKN: A0JK2A

Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

585067 21.06.2017

ISIN DE000A0JK2A8

AXC0183 2017-06-21/15:15