Wenn ein Unternehmen in Fachkreisen so bekannt ist, dass sogar Produktbezeichnungen vom Namen dieses Unternehmens abgeleitet werden, kann man davon ausgehen, dass es sich um einen Trendsetter der Branche handelt. Hergestellt wird die 1962 markteingeführte und damals weltweit erste einteilige Venenverweilkanüle, oder einfach kurz "Braunüle", vom bedeutendsten europäischen Lieferanten von Medical-Produkten, Produktsystemen und Serviceleistungen, B. Braun. Mit dem Hauptsitz im hessischen Melsungen ist das Unternehmen heute weltweit bekannt und mit 58.000 Mitarbeitenden in 64 Ländern auf allen Kontinenten tätig. Seit 1973 ist die Gruppe auch mit einer eigenen Niederlassung in der Schweiz aktiv. Auf dieses Jahr geht auch die Zusammenarbeit mit HB-Therm, St. Gallen, Schweiz, auf dem Gebiet der Werkzeugtemperierung zurück. Qualität, Präzision und Sauberkeit sind oberstes Gebot, wenn es um die Herstellung von Medizinalprodukten geht. Da greift ein zyklusrelevantes Rädchen ins andere, und alle zusammen müssen gleich hochwertig arbeiten, um am Ende zu einem einwandfreien medizintechnischen Teil zu führen. Zu keiner Zeit in der knapp 180 Jahre dauernden Geschichte des gesamten Konzerns verlor man bei B. Braun diese faktisch überlebenswichtige Prämisse aus den Augen.

Engagement in der Schweiz

Diese Prämisse bildete neben vielen anderen Grundlagen auch die Basis für das Engagement von B. Braun in der Schweiz, das 1973 in Escholzmatt begann. Damals waren gerade einmal zehn Personen mit der Herstellung von Einmalprodukten aus Kunststoff beschäftigt. Die Entwicklung verlief aber praktisch vom ersten Tag an kontinuierlich positiv. Die Produktion vergrößerte sich ständig, und bereits 1986 konnte das noch heute bestehende Produktionsgebäude am Standort mit 15.700 Quadratmetern Grundfläche bezogen werden. 2005 wurde Escholzmatt erweitert: Die Produktion erhielt nochmals 8.150 Quadratmeter hinzu. 2016 folgte dann die bislang letzte Erweiterung von Fertigung und Verwaltung am Standort auf aktuell rund 31.000 Quadratmeter. Neben Escholzmatt unterhält die Schweizer Tochtergesellschaft von B. Braun drei weitere Standorte mit Crissier, wo Infusionslösungen und künstliche Ernährung hergestellt werden, Luzern mit einer Zentralsterilisationsanlage sowie Sempach, dem Hauptsitz in der Schweiz und dem Fertigungsstandort für Desinfektions- und Hygieneprodukte. Der Umsatz in der Schweiz lag 2016 bei 334,1 Mio. Schweizer Franken. An allen Standorten gemeinsam beschäftigte das Unternehmen Ende 2016 insgesamt 987 Mitarbeitende. ...

