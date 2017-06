Mainz (ots) - Woche 26/17 Samstag, 24.06.



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten: Beginnzeitkorrekturen:



21.10 The Murder Detectives Flucht in die USA



21.55 The Murder Detectives Der Prozess



22.40 Die Messermörderin - Der Fall Joanna Dennehy Großbritannien 2015



23.25 Mörderjagd Kalte Rache



0.10 Mörderjagd Tod einer Familie



0.55 Mörderjagd Liebe, Lüge,Tod



1.40 Die mörderischen Brüder - Der Newall-Fall Großbritannien 2013



2.20 Der Mörder von nebenan - Der Fall Steve Wright Großbritannien 2015



3.05 Die Eisenbahn-Mörder - Der Fall John Duffy und David Mulcahy Großbritannien 2015



3.50 Eine mörderische Schülerin - Der Fall Lorraine Thorpe Großbritannien 2014



4.30 Mördern auf der Spur Die Blutspur ____________________________________________________________



Sonntag, 25.06.



Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen:



5.00 ZDF-History Mythos Sisi



5.45 ZDF-History Harry und Co. - Die Windsors aus der zweiten Reihe Deutschland 2014



6.25 ZDF-History Ein Herz und keine Krone - Die Prinzgemahle Deutschland 2015



7.10 ZDFzeit Prinz Philip Ein Leben für die Queen Deutschland/Großbritannien 2017



7.55 ZDF-History Ein Date mit den Royals - die Windsors in Deutschland Deutschland 2012



9.15 ZDF-History Jagd auf die Royals Deutschland 2016



9.20 Mythos Capri Dolce Vita und Legenden Deutschland 2014



9.50 Achtung, Camper! Erholung und andere Abenteuer



10.35 Mallorca - Alarm am Ballermann Partypolizei, Luxusurlaub und die Schattenseiten (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:



21.40 ZDF-History Die großen Flüche der Geschichte Deutschland 2012



22.25 ZDF-History Berühmte Tote der Geschichte Deutschland 2016



23.05 Leschs Kosmos Duftstoffe: Kampf um die flüchtigen Schätze der Natur Deutschland 2016



23.35 Leschs Kosmos Mythos Gold - die Angst vor dem Crash Deutschland 2017



0.05 Leschs Kosmos Goldrausch in der Tiefsee Deutschland 2016



0.30 ZDF-History Go East - Weststars in der DDR Deutschland 2013



1.15 ZDF-History Deutschland - Deine Werbung Deutschland 2011



2.00 ZDF-History Deutschland, deine Schlager



2.45 ZDF-History Deutschland, deine Popmusik Deutschland 2012



3.30 ZDF-History Mythos Sisi



4.10 ZDF-History Jagd auf die Royals Deutschland 2016



4.55 ZDFzeit Prinz Philip Ein Leben für die Queen Deutschland/Großbritannien 2017



_____________________________________________________________



Montag, 26.06.



Beginnzeitkorrekturen:



21.40 ZDF-History Bomben auf Auschwitz? Ein Streitfall



22.25 ZDF-History Die Wahrheit über Dresden



23.10 ZDF-History Hitlers England Deutschland 2017



23.55 ZDF-History Pearl Harbor Deutschland 2016



0.40 heute-journal



1.05 ZDF-History Die unglaublichsten Geschichten der DDR Deutschland 2012



1.50 Die Frontstadt - Berlin im Kalten Krieg Blockade und Luftbrücke



2.30 Die Frontstadt - Berlin im Kalten Krieg Aufbau und Krise



3.15 Die Frontstadt - Berlin im Kalten Krieg Mauerbau und Konfrontation



4.00 ZDF-History Die Honeckers - Die private Geschichte Deutschland 2017 (weiter im Ablauf wie vorgesehen)



______________________________________________________________ Dienstag, 27.06.



Beginnzeitkorrekturen:



21.40 Die Akte Tutanchamun Der Tod des Pharao Deutschland 2015



22.25 Die Akte Tutanchamun Die Schätze des Pharao Deutschland 2015



23.10 ZDF Expedition Die Rückkehr der Eismumie Deutschland 2008



23.50 Terra X Code der Götter - Botschaften aus der Eiszeit Deutschland 2007



0.35 heute-journal



1.00 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Kriminelle Ideen Großbritannien 2015



1.45 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Auf Leben und Tod



2.30 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Bewegte Zeiten Großbritannien 2015



3.10 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Kleinigkeiten ganz groß Großbritannien 2015



3.55 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Im Angesicht der Gefahr



4.40 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Geld und Gold Großbritannien 2015



________________________________________________________________



Mittwoch, 28.06.



Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen: 5.25 Terra X Pioniere: Stahlkrieg an der Ruhr Deutschland 2012



6.10 Terra X Pioniere: Siegeszug der Düsenjets Deutschland 2012



6.50 Mördern auf der Spur Hartnäckige Kommissare Deutschland 2016



7.20 Mördern auf der Spur Verräterische DNA Deutschland 2016



7.50 Überführt - Der Bandenboss Hadida mit Joe Bausch Deutschland 2016 Mördern auf der Spur um 08.00 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:



23.55 Verschwörung oder Wahrheit MH17 - Abschuss über der Ukraine Ukraine 2016 Mythos Fremdenlegion - Deutsch in Frankreichs Diensten um 00.00 Uhr - entfällt!



0.40 heute-journal



1.10 Die Staatsanwälte Menschenhandel und Polizistenmord



1.50 Weggesperrt - Frauen im Knast Alltag unter Aufsicht Deutschland 2017



2.35 Weggesperrt - Frauen im Knast Freigang mit Folgen Deutschland 2017



3.15 The Murder Detectives Der schwarze Handschuh



4.10 The Murder Detectives Flucht in die USA



4.55 The Murder Detectives Der Prozess



____________________________________________________________________



Donnerstag, 29.06.



Programmänderung: 9.30 ZDFzoom Das Rentendebakel Deutschland 2016 Ausgebeutet - Arbeit nur auf Abruf um 09.30 Uhr - entfällt!



(weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:



0.40 heute-journal



1.10 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Guillaume (1974) Deutschland 2016



1.55 Skandal! Große Affären in Deutschland Die Flick-Millionen (1982) Deutschland 2016



2.35 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Barschel (1987) Deutschland 2015



3.20 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall des Christian Wulff Deutschland 2016



4.05 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Kachelmann Deutschland 2015



4.50 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Nitribitt (1957) Deutschland 2016



______________________________________________________________



Freitag, 30.06.



Beginnzeitkorrekturen:



23.05 Mafia - Die Paten von New York Prohibition und Bandenkrieg USA 2016



23.45 Mafia - Die Paten von New York Fünf Familien USA 2016



0.25 Mafia - Die Paten von New York Der Staat schlägt zurück USA 2016



1.05 Mafia - Die Paten von New York Kampf um die Macht USA 2016



1.40 Mafia - Die Paten von New York Der Gangster-Krieg USA 2016



2.20 Mafia - Die Paten von New York Schmutzige Geschäfte USA 2016



3.00 Mafia - Die Paten von New York Das Sterben der Bosse USA 2016



3.40 Mythos Alcatraz - Die berüchtigte Gefängnisinsel



4.25 Geheimnisse der Geschichte - J. Edgar Hoover







OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121