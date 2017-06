FRANKFURT (Dow Jones)--Der Spezialchemiekonzern Lanxess strafft sein Lederchemikaliengeschäft und bündelt die Aktivitäten in Südafrika. Dort verarbeitet das Unternehmen nach eigenen Angaben Chromerz zum Zwischenprodukt Natriumdichromat und schließlich zu Chromspezialprodukten, vor allem Gerbsalzen für Gerbereien. Die Produktion am zweiten Standort, im argentinischen Zarate, werde im vierten Quartal eingestellt. Betroffen seien 170 Mitarbeiter.

Lanxess verspricht sich von der Maßnahme eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit. Die Straffung werde sich auch finanziell auswirken. Der im MDAX gelistete Konzern erwartet einen positiven EBITDA-Effekt von rund 10 Millionen Euro jährlich, der bis Ende 2018 realisiert werde, sowie Einmalkosten von rund 60 Millionen Euro im Jahr 2017.

In Argentinien werde an den Standorten Burzaco und Merlo weiter an der Entwicklung von Lösungen für die Kautschukindustrie gearbeitet, hieß es weiter.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/bam/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 21, 2017 08:59 ET (12:59 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.