BAD VILBEL (dpa-AFX) - Kurz vor dem Ende ihres Übernahmeangebots für den Bad Vilbeler Arzneimittelhersteller Stada müssen die Investoren Bain und Cinven weiter um den Erfolg bangen. "Das Ding wird unglaublich eng", hieß es am Mittwoch aus mit der Transaktion beschäftigten Bankenkreisen. "Was in den nächsten Stunden passiert, lässt sich kaum voraussagen."

Bis Mittwoch um die Mittagszeit hatten Aktionäre 41,38 Prozent der Stada-Papiere angedient. Damit läuft die Offerte Gefahr zu scheitern, denn der Kauf kommt nur durch, wenn mindestens 67,5 Prozent der Stada-Aktien angedient werden. Weil die im April angelaufene Übernahme bereits seit Wochen schleppend läuft, hatten Bain und Cinven die Mindestannahmeschwelle von ursprünglich 75 Prozent gesenkt und die Annahmefrist verlängert. Doch jetzt läuft der Countdown: Das Angebot von 66 Euro je Stada-Aktie läuft am 22. Juni um 24 Uhr - also in der Nacht zu Freitag - endgültig aus.

Sollten die Investoren die selbst gesetzte Annahmequote nicht schaffen, können sie aus rechtlichen Gründen erst im kommenden Jahr ein neues Angebot vorlegen. In Finanzkreisen wird dies aber als wenig wahrscheinlich erachtet.

Bain und Cinven hatten sich mit ihrer 5,3 Milliarden Euro schweren Offerte gegen ein Konkurrenzangebot des Investorenduos aus Advent und Permira durchgesetzt. Doch haben die Bieter im laufenden Übernahmeprozess mit zahlreichen Problemen zu kämpfen. "Es sind unglaublich viele rational handelnde Akteure im Markt, die sehr genau abwägen, wann und wie sie tendern", sagte eine mit der Transaktion vertraute Person.

Bei Stada gilt der hohe Anteil von Privatanlegern als Gefahr, die nach jüngsten Firmenangaben 27 Prozent der Aktien halten. Darunter sollen viele traditionsbewusste Ärzte und Apotheker sein. Bislang hätten leicht über die Hälfte ihre Aktien angedient, hieß es in den Bankkreisen. "Wir rechnen hier auch kaum mehr mit weiteren Zuläufen, da Privatkunden üblicherweise kaum kurz vor Auslaufen eines Angebots tendern." Anders liegt die Sache bei institutionellen Investoren, die in der Regel die Frist ausreizen.

Bei Stada zeige sich indes ein zweites Problem, das für Übernahmen künftig immer mehr Belang haben dürfte: Der zunehmende Beliebtheitsgrad von ETFs - also Fonds, die einen Index abbilden. Solche Fonds halten weitere 12 Prozent an der im Mittelwerteindex MDax enthaltenen Stada und sind gebunden, bestimmte Annahmequoten abzuwarten. Inzwischen rechnen die Investoren nicht mehr damit, von dieser Seite noch Aktien angedient zu bekommen.

Problem Nummer drei: In den vergangenen Wochen hatten sich zunehmend Hedgefonds bei Stada eingekauft, nachdem Spekulationen am Markt über ein Gegenangebot aus China durch Shanghai Pharmaceuticals die Runde machten. Das kam letztlich nicht. Da rund 18 Prozent jedoch in der Zeit gekauft hatten, als der Stada-Kurs getrieben von den Spekulationen leicht über 66 Euro lag, sei die Hemmschwelle jetzt zu tendern groß, hieß es in den Kreisen. Stattdessen dürften solche Fonds darauf spekulieren, nach einem erfolgreichen Übernahmeangebot und dem Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags doch noch einen kleinen Gewinn herauspressen zu können.

Dass auch am Markt die Anleger die Chancen auf eine erfolgreiche Übernahme inzwischen skeptisch bewerten, zeigt der aktuelle Kurs bei knapp 64 Euro. Für Skepsis hatte bereits gesorgt, dass der Großaktionär AOC, der im vergangenen Jahr den Konzern kräftig aufgemischt hatte, sich noch vor Ablauf der Übernahmefrist von seinen Anteilen getrennt hatte. Sollte der Deal platzen, befürchten Beobachter einen kräftigen Kursrutsch der Aktie. Sie war in Erwartung einer erfolgreichen Übernahme stark gestiegen. Binnen eines Jahres legte das Papier um mehr als 40 Prozent zu, vor Beginn des Übernahmepokers im Februar lag der Kurs bei unter 50 Euro./tav/ajx/als/jha/

