Ich gehöre zu einem geburtenstarken Jahrgang. Wenn wir richtigen Sommer erleben wollten, heiss musste es sein, dann ging es in den Ferien nach Italien, wo es viele Familien des damaligen Wirtschaftswunders hinzog. Sechs Personen in einem VW Käfer mit Gepäck auf dem Dach und doch beschlich mich kein Gefühl der Dichte. Heute sind die Autos meist nur noch mit einer Person besetzt und man fliegt im Urlaub weiss Gott wohin, um vor der Hitze hierzulande zu flüchten. Denn hier ist es heute genauso heiss wie in Italien.

Es war anders früher. Obwohl mindestens so dicht wie heute, hat man gar nicht gross darüber diskutiert. Schlange stehen war üblich, sei es im Laden an der Kasse oder vor öffentlichen Schaltern, im Schulbus herrschte grosses Gedränge. Und überall, soweit ich mich erinnern kann, waren Kinder. Italien war für mich der Inbegriff von Dichte ohne Stress. Fairerweise natürlich aus der Sicht des Besuchers. Die Italiener sind da schon leidgeplagt.

Dichtestress

In der Schweiz herrscht schon seit längerem Dichtestress. Der Begriff fasste um die Jahrtausendwende Fuss und schaffte es zum Unwort des Jahres 2014. Raumplaner, Architekten, Verkehrsexperten, interdisziplinäre Teams aus vielen Branchen, die sich professionell mit Fragen des Bodens beschäftigen, suchen Wege für die Schweiz der Zukunft. Und überall steht Dichte zuoberst auf der Tagesordnung. Die Prognosen für das Land sehen nach enger zusammenrücken aus. Gemäss Bundesamt für Statistik wird die Bevölkerung bis 2045 auf über 10 Millionen Menschen steigen. Die Erwerbsbevölkerung soll bis dahin um eine halbe Million auf 5,328 Millionen zunehmen. Wohin mit all diesen Menschen? Welche Verkehrswege müssen für sie bereitgestellt werden, um vom Wohn- zum Arbeitsort zu gelangen? Haben wir überhaupt genug Platz?

Unruhige Dichte

Mir fällt auf, dass meine Generation ...

