In den letzten Jahren kämpfte Novartis mit einigen Schwierigkeiten. Im kommenden Jahr soll die saure Gurken-Zeit aber endlich vorbei sein. Man will auf den Wachstumspfad zurückkehren. Aktuell sieht die Situation auch recht gut aus. Momentan befinden sich 20 potenzielle Blockbuster-Medikamente in fortgeschrittenen Studien. Mehr dazu von Marion Schlegel vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es auch um BB Biotech und Clovis. Das gesamte Interview finden Sie HIER.