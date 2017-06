Lieber Leser,

die Boeing-Aktie setzt ihren Aufwärtstrend in dieser Woche fort. Ich habe in der vergangenen Woche darüber berichtet, dass Boeing sich derzeit einem erhöhten Wettbewerb seitens des kanadischen Herstellers Bombardier gegenübersieht. Dieser betreibt momentan auf dem US-Markt einen harten Preiskampf. Gegen Airbus kann sich Boeing allerdings derzeit sehr gut behaupten, was nochmals auf der Flugshow in Le Bourget deutlich wird.

Der Markt verändert ... (Rami Jagerali)

Den vollständigen Artikel lesen ...