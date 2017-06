Baden-Baden (ots) -



Krankheit ist oft solange kein Thema in Männerkreisen, bis es zu spät ist. Männer sind Vorsorgemuffel, leben risikoreicher und verletzen sich deshalb beim Sport häufiger als Frauen. Im Alter zwischen 50 und 65 sterben an Herz-Kreislauferkrankungen dreimal mehr Männer als Frauen. Männer und Gesundheit: Das passt laut Statistik gar nicht zusammen. Die Dokumentation "Sind Männer Gesundheitsmuffel?" am 26. Juli um 21 Uhr im SWR Fernsehen zeigt verschiedene Krankheits- und Genesungsgeschichten - und untersucht, ob Männer wirklich lieber zum TÜV gehen als zur Vorsorgeuntersuchung. Zuvor, am 21. Juni 2017 um 21 Uhr im SWR Fernsehen, wurden in "Sind Frauen Gesundheitsfreaks?" auch Vorurteile geprüft, die Frauen und ihrer Einstellung zur gesundheitlichen Vorsorge entgegengebracht werden.



Man(n) ist doch nie krank - drei Fallbeispiele Die SWR Dokumentation "Sind Männer Gesundheitsmuffel?" von Claus Hanischdörfer begleitet drei Männer mit verschiedenen Lebensweisen und Gesundheitsproblemen. Zu wenig Sport, kaum gesundes Essen, dafür zu viel geraucht und Stress - das waren die Auslöser des Herzinfarkts von Guido Hülskopf. Wird sich sein Leben durch den Herzinfarkt verändern und wird er nach der Reha im Alltag wirklich sorgfältiger auf seine Gesundheit achten? Man(n) ist doch nie krank - so denken zwar die meisten deutschen Männer, nicht aber Sven Debritz. Der 27-Jährige geht sehr offen mit seinem Erektionsproblem um und sucht sich ärztliche Hilfe. Überraschend zahlreiche Therapiemöglichkeiten bietet der einzige Professor für Männergesundheit weltweit, Dr. Frank Sommer. Für Lado Fumic, einen ehemaligen Hochleistungssportler, spielen hauptsächlich Sportverletzungen eine Rolle. Gerade hat er sich bei einem Skiunfall das Knie zertrümmert und musste monatelang kürzer treten. Jetzt gibt er wieder Vollgas - wie schon immer in seinem Leben. Vor vier Jahren hatte er jedoch einen Zusammenbruch. Hat er aus dem Burnout gelernt? Hört er mittlerweile besser auf seinen Körper?



"Sind Männer Gesundheitsmuffel?" am Mittwoch, 26. Juli 2017, 21 Uhr, SWR Fernsehen



