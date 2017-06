Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Erstausstrahlung am 23. Juni 2017 ab 20.15 Uhr // Wiederholung am 27. Juni 2017 ab 20.00 Uhr



Wortwörtlich aus einer "Schnapsidee" entstand eine der bekanntesten Whisky-Marken Deutschlands: Slyrs. Seit 1999 gibt es nun den einzigartigen Whisky aus dem Herzen von Bayern, vom Schliersee. Slyrs Whisky wird fast ausschließlich mit lokalen Produkten hergestellt. Mit ihrem "Bavarian Way of Whisky" gelang Slyrs ein echter Coup. UHD1 by HD+ wirft nun in einer einzigartigen Dokumentation und großartigen Bildern in Ultra High Definition (UHD) einen exklusiven Blick hinter die bayerischen Kulissen und begleitet den Entstehungsprozess, von der Destillation bis hin zur bisweilen außergewöhnlichen Lagerung.



Chef-Destillateur Hans Kemenater erklärt, woran man einen guten Whisky erkennt und gibt seine ganz persönlichen Tipps, nicht zuletzt für den Genuss des "flüssigen Goldes". Ein besonderes Highlight enthält der Film außerdem: Im Juli 2017 öffnet Slyrs zum dritten Mal die von Kennern heißersehnte Edition ihres 12-jährigen Whiskys, unser UHD1-Reporter durfte exklusiv vorab kosten.



Thomas Weinberger, Leiter Marketing und PR bei Slyrs: "Durch die Dokumentation erhalten die Zuschauer einen einmaligen und exklusiven Einblick in unseren Produktionsprozess wie kein anderes Medienhaus bei uns zuvor. Die Aufnahmetechnik in UHD macht das Ganze zu einem einmaligen Fernsehgenuss. Alle Whisky-Liebhaber und UHD1 Zuschauer können sich auf eine einmalige Dokumentation freuen und sollten diese nicht verpassen."



"UHD1 bietet Fernsehliebhabern ein abwechslungsreiches und bildgewaltiges Repertoire. Unsere neue Dokumentation "Flüssiges Gold - Whisky aus Bayern" ist ein weiteres Highlight in einer ganzen Reihe außergewöhnlicher UHD1 Formate. Wir bieten unseren Zuschauern eigens produzierte Dokumentationen, wie über den Kaffeehersteller Dinzler oder die Nachwuchsathleten des Deutschen Alpenvereins. Darüber hinaus produzieren wir gemeinsam mit dem TV Sender DELUXE MUSIC einzigartige Akustikkonzerte, die DLX MUSIC SESSION, in UHD. Hier waren bereits Olly Murs, Milow oder Rag'n'Bone Man zu Gast. Aber auch Produktionen unserer Partner, wie "Männer der See" von DMAX oder das "Nitro Autoquartett" von RTL Nitro, die auf den Sendern in HD zu sehen sind, werden bei uns in UHD ausgestrahlt", erklärt Georges Agnes, Geschäftsführer Operations und Produktentwicklung der HD PLUS GmbH, das Sendekonzept des Demokanals UHD1.



Die Ausstrahlung von "Flüssiges Gold - Whisky aus Bayern" folgt pünktlich vor dem "Tag des deutschen Whiskys" am 24. Juni 2017.



Weitere Sendetermine sind im Juli jeweils dienstags ab 20.00 Uhr im Rahmen der Doku Time auf UHD1.



Empfangsparameter von UHD1: Transponder: 1.035 Frequenz: 10.994 MHz (Horizontal) Symbolrate: 22.000 Ms/s Video: 2160 50p, HEVC Main 10 Datenrate: 25 Mbit/s



