Prag (ots) - Die Firma Zeitgeist Asset Management, die sich mit der Entwicklung und der Immobilienverwaltung für private und institutionelle Investoren befasst, erhielt zwei weitere Häuser für den deutschen Pensionsfonds, der durch die Plattform Institutional Investment Partners verwaltet wird. Die Immobilien befinden sich in einer angesehenen Wohngegend direkt im Zentrum Warschaus.



Die Gebäude, die sich in unmittelbarer Nähe des Krasinski-Palastes und des anliegenden Parks befinden, umfassen beinahe 8.900 m2 vermietbare Fläche. Derzeit nutzt das Elektrotechnologische Institut der Warschauer Universität, das einer der Verkäufer war, einen Teil der Flächen, und den Rest bilden Büroflächen, die komplett vermietet sind. Peter Noack, der Miteigentümer der Gesellschaft Zeitgeist Asset Management, gab an: "Durch diese Transaktion steigen wir offiziell auf einen weiteren Immobilienmarkt ein. Derzeit besteht unser sich schnell ausweitendes Portfolio aus 17 außerordentlich hochwertigen Immobilien in drei europäischen Ländern. Weitere Akquisitionen werden in naher Zukunft folgen."



Die Immobilien liegen im einzigartigen Warschauer Viertel Muranów, das auf den Ruinen des ehemaligen Ghettos in unmittelbarer Nähe der Altstadt errichtet wurde. In fußläufiger Entfernung befinden sich viele historische Sehenswürdigkeiten, Schlösser und Kirchen. In der Nähe befinden sich das eindrucksvolle Denkmal des Warschauer Aufstands, das an eines der großen Kapitel der Warschauer Geschichte erinnert, und außerdem eines der bemerkenswertesten modernen polnischen Gebäude - das Museum der Geschichte der polnischen Juden vom finnischen Architekten Rainer Mahlamäki.



Über Zeitgeist Asset Management



Das Unternehmen Zeitgeist Asset Management mit Büros in Prag und Berlin befasst sich mit der Entwicklung und Verwaltung von Immobilien für private und institutionelle Investoren in Deutschland, Mittel- und Osteuropa. Zeitgeist verwaltet Aktiva in Höhe von 213 Mio. EUR, sie vermietet 207.100 m2 Flächen und ihr stehen 405.500 m2 Grundstücke zur Entwicklung zur Verfügung.



OTS: ZEITGEIST Asset Management, s.r.o. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126962 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126962.rss2



Pressekontakt: Veronika Boráková Crest Communications Tel.: +420 773 501 477 E-Mail: veronika.borakova@crestcom.cz Web: http://www.crestcom.cz



Ivona Kapinusová ZEITGEIST Asset Management, s.r.o. Tel.: +420 221 864 140 E-Mail: ivona.kapinusova@zeitgeist.re Web: www.zeitgeist.re