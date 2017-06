Das Handelsblatt-Ökonomen-Ranking ist in den Wirtschaftswissenschaften hoch angesehen. Nun wird es weiter verbessert. Fünf Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen erklären, welche Kritikpunkte ausgemerzt wurden.

Das Handelsblatt-Ranking zeigt alle zwei Jahre den Forschungsoutput der deutschsprachigen Ökonominnen und Ökonomen. Das interessiert einerseits, führt andererseits aber auch immer wieder zu Kritik. Das neue Handelsblatt-Ranking 2017 reagiert darauf und definiert einen neuen Standard bei der Erfassung und Gewichtung der maßgeblichen wissenschaftlichen Zeitschriften. (Der Beitrag erschien zuerst auf Ökonomenstimme.org)

Das Handelsblatt-Ranking deutschsprachiger Ökonominnen und Ökonomen und ihrer Fakultäten hat seit seinem ersten Erscheinen im Jahr 2007 einen nicht unerheblichen Einfluss auf die deutsche Ökonomenszene. Die Berufungspolitik an (einigen) Universitäten und auch das Publikationsverhalten einzelner Ökonomen werden durch die Rankings, so wird zumindest berichtet, beeinflusst. Nicht wenige Ökonomen listen ihre Platzierungen in ihren Lebensläufen. Auch wenn, anders als etwa mit den Research-Evaluationen in Großbritannien, mit dem Handelsblatt-Ranking keine direkten Konsequenzen (etwa für die Finanzierung von Forschung) verbunden sind, wird das Ranking innerhalb der deutschsprachigen Ökonomenszene sehr ernst genommen, aus Sicht einiger Ökonomen sogar zu ernst.

Die Ranking-Debatte

Dementsprechend gibt es seit Erscheinen des ersten Rankings eine angehende Debatte um verschiedene Aspekte des Rankings: in Fachzeitschriften (vgl. etwa Hofmeister und Ursprung, 2008; Seiler und Wohlrabe, 2010; Butz und Wohlrabe, 2016), auf Tagungen wie der jährlichen Tagung des Vereins für Socialpolitik wie auch auf Internetblogs, wie etwa den Economics Job Market Rumors. Die Kritik entzündet sich neben einer fundamentalen Kritik am Versuch, wissenschaftlichen Output und wissenschaftliche Produktivität überhaupt zu messen, auch an Spezifika der Ranking-Methode, wie etwa an der Aufnahme in oder umgekehrt die Nichtberücksichtigung von einzelnen Journals oder auch an der Einstufung der wissenschaftlichen Zeitschriften in die Kategorien A+, A, B, C etc.

Ein weiterer oft genannter Kritikpunkt ist etwa, dass das Ranking - im Gegensatz zu internationalen Gepflogenheiten - nicht von den sog. Top-5-Zeitschriften in der VWL ausgeht, sondern durch die Einstufung von zehn Journals als A+ somit implizit zehn Top-10-Journale kreiert hat. Auch die (mangelnde) Konvexität der Zeitschriften-Bewertungen wird oft kritisiert. Da ein Aufsatz in der American Economic Review oder einer anderen Top-5-Zeitschrift mit 1,0 Punkten bewertet wird, war dies bisher genau so viel wert wie zehn oft nicht allzu schwierig erreichbare Publikationen in C-Journalen.

Sowohl der wissenschaftliche Einfluss als auch die damit verbundene Reputation sind jedoch - so die Kritik - bei einer Publikation in einer Top-5-Zeitschrift deutlich höher als diese zehn Beiträge in C-Journalen sind. Der Abstand zwischen den wirklichen Top-Zeitschriften und den Journalen in den unteren Kategorien sei daher nicht deutlich genug.

Weitere Kritikpunkte betreffen nicht die konkrete Ausgestaltung des Rankings, sondern den Prozess. So war bislang wenig transparent, wie genau welche Journals zu welcher ...

