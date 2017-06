Vier mutmaßliche Schlepper sollen vor zwei Jahren den qualvollen Tod von einer großen Gruppe Flüchtlingen verursacht haben. Eingepfercht im Laderaum bekamen sie keine Luft und erstickten - die Anklage lautet Mord.

Knapp zwei Jahre nach dem qualvollen Tod von 71 Flüchtlingen in einem Kühllaster hat am Mittwoch in Ungarn der Prozess gegen die mutmaßlichen Verantwortlichen begonnen. Der Lkw mit den Leichen der erstickten Menschen war 2015 bei der österreichischen Ortschaft Parndorf nahe der ungarischen Grenze gefunden worden. Der Fall hatte damals weltweit große Erschütterung ausgelöst.

Für die Todesfahrt sind vier Männer - ein Afghane und drei Bulgaren - des mehrfachen Mordes angeklagt. Die Gruppe hatte demnach die 59 Männer, acht Frauen und vier Kinder aus Syrien, dem Irak, dem Iran und Afghanistan am frühen Morgen des 26. August 2015 in Südungarn nahe der serbischen Grenze in den Kühllaster verladen.

Das Fahrzeug hatte keine ausreichende Belüftung und war für den Transport von Menschen ungeeignet, sagte Staatsanwalt Gabor Schmidt in der ...

