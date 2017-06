München (ots) -



Ungeachtet des deutlichen Rückgangs des Ölpreises sind die Kraftstoffpreise in Deutschland nur verhalten gesunken. Dies zeigt die wöchentliche ADAC-Auswertung. Danach fiel der Preis für einen Liter Super E10 seit der vergangenen Woche um 1,3 Cent und liegt derzeit im Tagesmittel bei 1,315 Euro. Ein Liter Diesel kostet im Schnitt 1,108 Euro - ein Minus von 0,5 Cent.



Mit einem Preis von unter 46 Dollar je Barrel ist Öl der Sorte Brent so billig wie zuletzt vor mehr als sieben Monaten. Durch preisbewusstes Verhalten können die Autofahrer Druck auf die Preise an den Zapfsäulen ausüben. Auskunft darüber, an welchen deutschen Tankstellen man besonders günstig tanken kann, bietet die Smartphone-App "ADAC Spritpreise". Ausführliche Informationen über den gesamten Kraftstoffmarkt gibt es unter www.adac.de/tanken.



Pressekontakt: Andreas Hölzel