Mainz (ots) - Das ZDF unterstützt bereits zum 16. Mal den TOMMI und fordert Kinder und Jugendliche auf ZDFtivi.de auf, sich als Jurymitglied in einer der bundesweit rund 20 teilnehmenden Bibliotheken zu bewerben. Mädchen und Jungen zwischen sechs und 13 Jahren sowie Schulklassen können dort für den Kindersoftwarepreis Spiele testen.



Den kritischen Umgang mit Computer- und Konsolenspielen und Apps vermitteln und nachhaltig die Medienkompetenz von Kindern fördern: Das sind die gemeinsamen Ziele des ZDF und der Initiatoren des Kindersoftwarepreises TOMMI. Auch den Eltern bietet die Nominierung der Spiele eine Orientierung im Spiele-Dschungel. Seit 2002 werden jährlich besonders hochwertige PC- und Konsolenspiele sowie Spiele-Apps und elektronisches Spielzeug mit dem TOMMI ausgezeichnet. Die eingereichten Spiele werden von einer Erwachsenenjury, die aus Fachjournalisten und Pädagogen besteht, nominiert. Die Kinder bewerten dann die ausgewählten Games in den jeweiligen Bibliotheken. Im vergangenen Jahr haben bundesweit rund 3600 Kinder an dem renommierten Medienprojekt teilgenommen.



Als Medienpartner des TOMMI bietet das ZDF auf zdftivi.de alle Informationen zum Kindersoftwarepreis und den teilnehmenden Bibliotheken. Schirmherrin des Deutschen Kindersoftwarepreises ist Katarina Barley, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Herausgeber des TOMMI sind der Family Media Verlag Freiburg und das Büro für Kindermedien FEIBEL.DE in Berlin. Partner der Auszeichnung sind in diesem Jahr das ZDF, der Deutsche Bibliotheksverband e.V. (dbv), die Frankfurter Buchmesse und Google. Die Preisverleihung findet am 13. Oktober 2017 auf der Frankfurter Buchmesse statt.



Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121