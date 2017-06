Ob Fernseher oder Geschirrspüler: Beim Kauf von neuen Haushaltsgeräten achten viele Verbraucher auf einen möglichst geringen Verbrauch. Das spart Geld. Doch die angegebenen Werte entsprechen längst nicht immer dem alltäglichen Strombedarf.

Haushaltsgeräte ziehen im täglichen Gebrauch laut Studien oft mehr Strom, als die Hersteller angeben. Verbraucherschützer fordern deshalb: Der Stromverbrauch muss realistischer ermittelt werden. Nicht für alle Geräte seien die von der EU vorgegebenen Berechnungsgrundlagen "besonders nah an der Realität" dran, sagte Johanna Kardel vom Verbraucherzentrale Bundesverband am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. "Hersteller halten sich an Regeln, aber die Regeln sind die falschen."

Dass die Vorgaben der EU nicht besonders verbrauchernah sind, sei nichts Neues. Die Tests sind darauf ausgelegt, vergleichbar und in jedem Labor wiederholbar zu sein. In Deutschland werden Produkte, die auf den Markt gebracht werden, stichprobenartig getestet - dabei wird auch der Verbrauch unter die Lupe genommen, wie Kardel erklärt. ...

