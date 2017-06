Lieber Leser,

der schwache Ölpreis scheint die Anleger erneut im Griff zu haben. Die Futures für so gut wie alle Aktienmärkte deuten Kursbewegungen nach unten an, so auch der deutsche Leitindex DAX. Ich habe vor Kurzem über die positive Korrelation von Aktienmärkten zum Ölpreis gesprochen. Diese dürften für einige geringer ausfallen als noch vor ein paar Jahren, dennoch werden sich Aktienmärkte kurzfristig dem schwachen Ölpreis nicht entziehen können. Der Preis für ... (Rami Jagerali)

Den vollständigen Artikel lesen ...