Das in Indexfonds angelegte Vermögen stieg in diesem Jahr um mehr als zwölf Prozent. ETF-Managern bringt der Erfolg jedoch wenig. Noch immer haben Manager aktiv verwalteter Fonds in Sachen Boni und Gehalt die Nase vorn.

Die Branche der Indexfonds-Anbieter befindet sich seit Jahren im Aufschwung. Das insgesamt verwaltete Vermögen im europäischen Markt für Exchange Traded Funds (ETF) kletterte in diesem Jahr bereits um zwölf Prozent auf 579 Milliarden Euro, geht aus Zahlen von Lyxor hervor. Allerdings haben die sogenannten aktiven Fondsmanager, die versuchen, mit gezielter Aktienauswahl einen Index zu schlagen, bei der Vergütung weiter klar die Nase vorn. Laut einer Analyse von Willis Towers Watson verdiente ein normaler aktiver Fondsmanager für Aktien im vergangenen Jahr eine Gesamtvergütung inklusive Boni von 372.000 Euro, sein ETF-Kollege brachte nur 224.000 Euro nach Hause. "Bei den sogenannten aktiv gemanagten Produkten ist ...

