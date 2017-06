Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Verbraucher sind so gut wie seit Jahren nicht. Die Zahl der Verbraucherinsolvenzen ist im ersten Halbjahr deutlich gesunken. Die gute Konjunktur hat aber auch ihre Nachteile.

Niedrige Arbeitslosigkeit, steigende Realeinkommen - für die Verbraucher waren die äußeren Umstände im ersten Halbjahr günstig. Sie konnten ihre Verschuldung zurückfahren oder zumindest erträglich halten, die Zahl der Verbraucherinsolvenzen ging im deutlich zurück, wie die Wirtschaftsauskunftei Creditreform am Mittwoch mitteilte.

Zwischen Januar und Juni registrierte das Unternehmen 36.300 Verbraucherinsolvenzen, das sind 7,5 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl sank bereits seit 2010, aber nie so stark wie derzeit. "Für die privaten Verbraucher sind die Rahmenbedingungen weiter sehr günstig", sagte Creditreform-Hauptgeschäftsführer Volker Ulbricht. Knapp 44 Millionen Personen sind in Deutschland erwerbstätig, die Arbeitslosenzahl ist so niedrig wie seit 26 Jahren nicht, auch die Einkommenssituation verbessert sich.

Allerdings stellt die Wirtschaftsauskunftei fest, dass der private Schuldenberg weiterhin hoch ist. Verschlechtert sich der Arbeitsmarkt, oder kommt es zu einer Zinswende, könnte das zu einer Belastung für die Verbraucher werden.

Dank der guten Konjunktur gingen auch die Unternehmensinsolvenzen zurück - allerdings nicht so stark wie die der Verbraucher. 10.300 Unternehmen meldeten im ersten

