Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, passend zu den steigenden Temperaturen kletterte in den vergangenen Tagen auch der Dax schön weiter nach oben. Dabei erreichte der deutsche Leitindex am Montag per Schlusskurs einen weiteren neuen historischen Höchststand von 12.889 Punkten, und gestern standen zwischenzeitlich sogar 12.952 Zähler auf der Anzeigetafel.Unmittelbar vor der...

Den vollständigen Artikel lesen ...