BERLIN (dpa-AFX) - Kurz vor dem Ende der Legislaturperiode hat der Bundestag Rüstungsprojekte in Milliardenhöhe freigegeben. Die Parlamentarier des Haushaltsausschusses segneten am Mittwoch zahlreiche Projekte ab, darunter den Kauf von fünf Korvetten für die Marine für rund zwei Milliarden Euro. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen. Ursprünglich sollte am Mittwoch über knapp 30 Beschaffungsprojekte mit einem Finanzvolumen von knapp 15 Milliarden Euro beraten werden. Der Abschluss mehrerer Großaufträge noch in diesem Sommer steht aber weiterin auf der Kippe - so streiten Union und SPD etwa um die Anmietung von fünf israelischen Kampfdrohnen Heron TP. Auch juristische Probleme verzögern den Deal./poi/DP/jha

