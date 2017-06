Nürnberg (ots) - Dass Akademiker ein geringeres Risiko haben, arbeitslos zu werden als Ungelernte, ist bekannt. Die Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) bestätigen dies seit vielen Jahren.



Neu ist, dass es in der Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) nun auch regionale detaillierte Zahlen zu diesem Thema gibt. Für 2015 und 2016 liegen Daten dazu vor, wie hoch das Arbeitslosigkeitsrisiko je nach Qualifikation ist - für Bundesländer, Kreise und Arbeitsagenturbezirke.



Menschen ohne Berufsabschluss sind fünfmal häufiger arbeitslos als ausgebildete Fachkräfte



Im Jahr 2016 war die Arbeitslosenquote von Personen ohne Berufsabschluss in Deutschland mit 20,0 Prozent fast fünfmal so groß wie für Personen mit einer betrieblichen oder schulischen Ausbildung, deren Quote bei 4,2 Prozent lag. Die geringste Arbeitslosenquote weisen Akademiker auf, von denen nur 2,6 Prozent arbeitslos waren.



Beschäftigte ohne Berufsausbildung haben im Vergleich zu den anderen Qualifikationsgruppen ein deutlich höheres Risiko, ihre Beschäftigung zu verlieren. Außerdem sind ihre Chancen, ihre Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer Beschäftigung zu beenden, geringer. Entsprechend höher ist das Risiko für diese Menschen, langzeitarbeitslos zu werden. Das hohe Arbeitslosigkeitsrisiko von Ungelernten führt außerdem dazu, dass sie die Hälfte der Arbeitslosen stellen, obwohl ihr Anteil an allen Erwerbspersonen aber nur 15 Prozent beträgt.



Betrachtet man die Regionen, zeigt sich folgendes: je höher die Arbeitslosenquote in einer Region insgesamt ist, desto deutlicher zeigen sich auch die qualifikationsspezifischen Unterschiede. In Regionen mit niedriger Arbeitslosenquote ist die Differenz bei der Arbeitslosigkeit von Menschen mit und ohne Ausbildung kleiner als in Regionen mit hoher Arbeitslosenquote.



Außerdem lässt sich ein Ost-West-Gefälle feststellen: in ostdeutschen Kreisen ist der Abstand zwischen gut ausgebildeten Menschen und Ungelernten besonders hoch, wenn man den Vergleich zu einem Kreis mit ähnlicher Arbeitslosigkeit im Westen zieht.



Daten und Hintergrund:



Die Arbeitsmarktdaten zu den Qualifikationsgruppen sind in dem Tabellenheft "Qualifikationsspezifische Arbeitslosenquoten (Jahreswerte)" zusammengestellt. In dem Methodenbericht "Einführung qualifikationsspezifischer Arbeitslosenquoten in der BA-Statistik" werden die Methodik beschrieben und ausgewählte Ergebnisse dargestellt. Die Veröffentlichungen können über die nachfolgenden Links aufgerufen werden:



https://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Grundlagen/ Methodenberichte/Arbeitsmarktstatistik/Generische-Publikationen/Metho denbericht-qualifikationsspezifische-Arbeitslosenquoten.pdf



https://statistik.arbeitsagentur.de/nn_31892/SiteGlobals/Forms/Rub rikensuche/Rubrikensuche_Form.html?view=processForm&pageLocale=de&top icId=1250828



Informationen zum Hörfunkservice der Bundesagentur für Arbeit finden Sie im Internet unter www.ba-audio.de.



Folgen Sie der Bundesagentur für Arbeit auf Twitter: www.twitter.com/bundesagentur



OTS: Bundesagentur für Arbeit (BA) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6776 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6776.rss2



Pressekontakt: Bundesagentur für Arbeit Presseteam Regensburger Strasse 104 D-90478 Nürnberg E-Mail: zentrale.presse@arbeitsagentur.de Tel.: 0911/179-2218 Fax: 0911/179-1487