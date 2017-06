NEW YORK (dpa-AFX) - Eine Stabilisierung der Ölpreise und einer Erholung bei Tech-Werten haben die Wall Street am Mittwoch gestützt. Der Dow Jones Industrial war im frühen Handel bei 21 471,24 Punkten kaum verändert. Bei 21 535 Punkten hatte er tags zuvor eine Höchstmarke gesetzt, bevor Gewinnmitnahmen im Sog schwacher Ölpreise und politischer Risiken etwa in Nahost ihn letztlich ins Minus drückten.

Der marktbreite S&P-500-Index stieg am Mittwoch um 0,11 Prozent auf 2439,75 Punkte. Besser sah es für den technologiewertelastigen Nasdaq 100 aus, der um 0,49 Prozent auf 5754,28 Punkte zulegte. Er war tags zuvor allerdings auch deutlicher unter Druck geraten als die Standardwerte-Indizes./mis/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

