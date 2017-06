Zürich (ots) - Die Marke SKA der Schweizerischen Kreditanstalt

steht möglicherweise vor einem Comeback. Allerdings ohne Beteiligung

der Rechtsnachfolgerin Credit Suisse. Das zeigen Recherchen der

«Handelszeitung». Anfang Juni wurden Bezeichnung und Logo der

früheren Grossbank neu beim Markenregister zum Schutz angemeldet, wie

aktuelle Auszüge zeigen. Hinter dem Antrag steht eine Zürcher Firma

ohne Bezug zur CS. Die Grossbank will sich auf Anfrage nicht zum Fall

äussern. Ob sie rechtliche Schritte ergreifen will, lässt sie noch

offen. Bisher hat sie darauf verzichtet. Sie selber hat die Rechte am

alten Namen 2013 auslaufen lassen.



Was genau der neue Inhaber mit den Marken vorhat, ist unklar.

Anfragen blieben unbeantwortet. Die Marken wurden von der Firma

Fischer & Co Beteiligungen AG mit Sitz in Zürich eingereicht. Sie

gehört dem Zürcher Unternehmer Josef Fischer und wurde erst Anfang

Jahr über die Kanzlei International Law Firm Partners gegründet. Bei

dieser hat auch die Schweizer Kredit AG ihren Sitz, die zudem von

einer Partnerin der Kanzlei präsidiert wird. Die Gesellschaft wirbt

im Internet für Kleinkredite.



