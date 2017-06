Zürich (ots) - Ein Genfer Cannabis-Händler sorgt für rauchende

Köpfe am Migros-Sitz in Zürich. Unter der im Mai registrierten Marke

«W Budget Weed» will Longi Lumeka ab Juli schweizweit das erste

legale «Low-Cost Cannabis» anbieten, wie er gegenüber der

«Handelszeitung» ankündigt. Der Clou: Die Marke ähnelt optisch stark

der Migros-Billiglinie M-Budget. Einziger Unterschied: Aus dem M

wurde ein W, und statt «Migros» ist im Streifenmuster «Weed» zu

lesen. Lumeka handelt mit sogenanntem Cannabidiol-Hanf (CBD), der

aufgrund des tiefen THC-Gehalts legal vertrieben werden kann.



Der Detailhändler erfuhr über die «Handelszeitung» vom

Hanf-Händler. «Unserer Meinung nach werden bestehende Marken- wie

auch Urheberrechte am Logo und Design von M-Budget verletzt», sagt

Pressesprecher Luzi Weber. Inzwischen hat die Migros den Händler

kontaktiert. Dieser habe jedoch nicht auf Abmahnungen reagiert, sagt

Weber. Zu gegebener Zeit werden man nötig erscheinende Schritte

einleiten.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel. 058 269 22 90