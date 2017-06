Zürich (ots) - Der in Zug beheimatete Rohstoffhändler Glencore ist

gemessen am Umsatz die grösste Firma der Schweiz, wie das Ranking der

«Handelszeitung» zeigt. Auf Rang zwei folgt der Mineralölhändler

Vitol. Der dritte Platz geht an den Agrarhändler Cargill

International. Die «Handelszeitung» veröffentlicht seit 1968 in

Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsinformationsdienst Bisnode D&B

alljährlich die Liste der grössten Unternehmen in der Schweiz. Im

Vergleich zum Vorjahr hat sich bei den Top-drei-Firmen nichts

verändert. Bewegung gibt es dagegen auf den hinteren Rängen. Eine

ganze Reihe von Unternehmen hat es neu in die Liste geschafft. Unter

anderem der Schweizer Ableger des US-Bauzulieferers Belfor, der

Dorfladenbetreiber Volg und der Immobilienkonzern Swiss Prime Site.



Ganz oben auf der Gewinnerseite steht aber der traditionsreiche

Technologiekonzern Dormakaba. Die Schliesstechnikspezialistin Kaba

übernahm im September 2015 ihren deutschen Rivalen Dorma und konnte

dadurch den Umsatz im Vorjahresvergleich um sage und schreibe 112

Prozent erhöhen.



