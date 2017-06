Zürich (ots) - Der Stromkonzern Axpo will sich für die geplante

Auslagerung mehrerer Geschäftsbereiche alle Optionen offenhalten. Das

sagt Axpo-Chef Andrew Walo im Gespräch mit der «Handelszeitung». Der

Börsengang der künftigen Axpo-Tochter sei nur eine der verschiedenen

Optionen. «Wir müssen flexibel bleiben», sagt Walo. «Das zeigen die

Beispiele von anderen, die eine Kotierung geplant haben und dann

plötzlich gemerkt haben, dass das nicht funktioniert.» Denkbar sei

auch, lediglich einzelne strategische Investoren ins Boot zu holen,

die sich am Geschäft mit dem Stromhandel und erneuerbaren Industrien

beteiligen wollen. Dazu könnten Pensionskassen, Kantonswerke oder

andere institutionelle Investoren gehören. Investoren aus dem Ausland

bezeichnet Walo ebenfalls als «Option».



Obwohl die staatliche Axpo-Holding an der neuen Tochter die

Aktienmehrheit behalten will, müsse sie bereit sein, «Kompromisse»

einzugehen, sagt Walo. Offenbar denkt die Axpo darüber nach, den

Einfluss des Staats einzuschränken. «Wir haben bisher nur gesagt,

dass die Axpo eine Kapitalmehrheit halten wird», sagt Walo. «Wie die

Governance ausgestaltet wird, ist eine andere Frage. Daran arbeiten

wir noch.»



Mit Blick auf den Schweizer Strommarkt sieht der Axpo-Chef keinen

Bedarf für ein neues Marktdesign, das die Pumpspeicher-Kraftwerke

stützen könnte. Dem von der Berner BKW portierten

Kapazitätsmarkt-Modell gibt er eine klare Absage. «Das BKW-Modell ist

theoretisch spannend, aber es adressiert ein Problem, das wir in der

Schweiz nicht haben», sagt Walo. In der Schweiz herrsche kein Mangel

an Spitzen-Kapazitäten, da es genug Kraftwerke gebe, die solchen

Strom anbieten. Vielmehr setzt die Axpo auf eine CO2-Abgabe auf

Importstrom. Dass es sich dabei um eine Subvention für Schweizer AKW

handle, lässt er nicht gelten. Es sei kein «KKW-Förderprogramm», sagt

er.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel. 058 269 22 90