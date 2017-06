Die Titel von ThyssenKrupp haben am Dienstag 1,9 Prozent an Wert verloren. Gewiefte Aktionäre lassen sich davon nicht abschrecken und nutzen Rücksetzer zum Einstieg. Denn die Aktie steht möglicherweise vor einem großen Ausbruch nach oben. Warum das so ist, was langfristig bei dem Papier drin ist. Von Manfred Ries

