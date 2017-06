NEW YORK (dpa-AFX) - Eine Stabilisierung der Ölpreise und einer Erholung bei Tech-Werten haben die Wall Street am Mittwoch gestützt. Der Dow Jones Industrial war im frühen Handel bei 21 471,16 Punkten kaum verändert. Bei 21 535 Punkten hatte er tags zuvor eine Höchstmarke gesetzt, bevor Gewinnmitnahmen im Sog schwacher Ölpreise und politischer Risiken etwa in Nahost ihn letztlich ins Minus drückten.

Der marktbreite S&P-500-Index stieg am Mittwoch um 0,17 Prozent auf 2441,24 Punkte. Besser sah es für den technologiewertelastigen Nasdaq 100 aus, der um 0,70 Prozent auf 5766,19 Punkte zulegte. Er war tags zuvor allerdings auch deutlicher unter Druck geraten als die Standardwerte-Indizes.

Ölwerte wie ExxonMobil oder Chevron fassten trotz der leichten Ölpreiserholung keinen Tritt. Exxon Mobil gaben leicht nach und Chevron fielen um knapp ein halbes Prozent.

Ebenfalls für weiteren Gesprächsstoff sorgte der neue Server-Prozessor Epyc von AMD , der den Aktien am Vortag bereits einen Kurssprung beschert hatte. Die Papiere legten nun um fast 8 Prozent zu. Um 1,53 Prozent abwärts ging es dagegen für die Papiere des Chip-Erzrivalen Intel . Analyst Vivek Arya von Merrill Lynch fürchtet steigenden Druck auf den AMD-Konkurrenten. Er strich daher seine Kaufempfehlung.

Papiere von Red Hat schossen um mehr als 10 Prozent hoch. Der mit seiner gleichnamigen Linux-Version bekannte Softwarehersteller erhielt nach guten Zahlen und einem optimistischen Ausblick eine Empfehlung des Investmenthauses Stifel.

Ebenfalls gut kamen am Markt Geschäftszahlen und Ausblick von Adobe an. Für die Papiere des für PDF und Bildbearbeitung bekannten Softwarekonzerns ging es um 2,59 Prozent nach oben. Nach Börsenschluss folgt dann Oracle mit einem Zwischenbericht./mis/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

