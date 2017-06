MAILAND (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf Fortschritte im kriselnden italienischen Bankensektor haben den Aktienmarkt des Landes am Mittwoch angetrieben. Der Leitindex FTSE MIB hob sich am Nachmittag mit einem Plus von 1,07 Prozent auf 21 032,21 Punkte vom schwächelnden europäischen Aktienmarktumfeld ab.

Intesa Sanpaolo könnte bestimmte Vermögenswerte und Schulden von zwei angeschlagenen Geldhäusern in der Region Venezien übernehmen, wenn der Schritt nicht zu Lasten der Kapitalausstattung und der Dividenden gehe, teilte die italienische Großbank am Mittwoch mit. Eine Kapitalerhöhung im Zuge der möglichen Transaktionen mit der Banca Popolare di Vicenza und der Veneto Banca sei ausgeschlossen. Die Papiere von Intesa Sanpaolo zählten am Nachmittag mit einem Plus von fast 3 Prozent zu den größten Gewinnern im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 .

Italien versucht die beiden kleineren Banken zu retten und dabei Sparer und Anleihebesitzer zu schützen, ohne gegen europäische Regeln für Staatshilfen zu verstoßen./mis/he

