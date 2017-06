Lieber Leser,

NVIDIAs Gaming-Segment ist in den letzten vier Jahren am Umsatz gemessen um 40 % jährlich gewachsen. Im letzten Jahr ist das Segment Datacenter mit auf den Wachstumstrend aufgesprungen. Das Segment korreliert stark mit der Nachfrage nach Cloud-Services und Artificial Intelligence und da NVIDIA hier gegenüber der Konkurrenz ein größeres Know-How besitzt, führt es auch diesen Markt derzeit an. Das Datacenter-Segment von NVIDIA ist in fünf Bereiche unterteilt: ... (Rami Jagerali)

