Lieber Leser,

Hannover Rück hat nunmehr aus Sicht der charttechnischen Expertise ein starkes Zeichen für steigende Kurse ausgesendet. Die Aktie schaffte es in mehreren Handelssitzungen, die bestehende Untergrenze in Höhe von 105 Euro mehrfach zu verteidigen. Ausgehend davon konnte der Wert sogar wieder etwas zulegen. Damit summiert sich das Monatsplus auf nunmehr 3 %. Die nächsten Tops seien nicht mehr weit entfernt, heißt es. Schließlich hatte Hannover Rück am 9. ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...