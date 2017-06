München (ots) -



"Never change a winning team" - auch dann nicht, wenn es längst in den Ruhestand gehört. Anderseits: die ehrgeizige Dezernatsleiterin Vicky Adam (Katja Danowski) hat auch keine echte Wahl, denn das Dezernat 12 der Kölner Kriminalpolizei - Kapitalverbrechen - würde ansonsten schlicht aufhören zu existieren: Personalmangel aufgrund des demografischen Wandel. Sieht man mal davon ab, dass die beiden reaktivierten Kommissare Edwin (Tilo Prückner) und Günter (Wolfgang Winkler) dickköpfig, besserwisserisch und beratungsresistent sind, liefern sie beachtliche Ergebnisse. Dafür sind sie aber genauso auf die Hilfe des gewitzten, mit allen modernen Ermittlungsmethoden und der Digitalisierung vertrauten Kommissarsanwärters Hui Ko (Aaron Le) angewiesen, wie er auf ihre. Unterstützt wird das Ermittler-Team bei der Verbrechensaufklärung von der attraktiven Rechtsmedizinerin Rosalind Schmidt (Helene Grass), die vor allem Edwin beeindruckt.



In der neuen Staffel kommen die beiden Polizisten zum ersten Mal an ihre körperlichen Grenzen: Trotz überstandenem Herzinfarkt und strenger Bettruhe ermittelt Edwin heimlich mit. Zu reizvoll ist auch der Fall um einen Mann, der versehentlich seine Frau erschlägt, weil er sie für einen Einbrecher hält, während eben jener Einbrecher ein paar Tage später umgebracht wird. Wie passt das nun zusammen?



Auch mit Günters Gesundheit steht es nicht zum besten: Er muss wegen seines Rückens zur Reha und Edwin kommt gleich mit. Natürlich kommt es wie es kommen muss: In der Klinik wartet bereits Arbeit auf die beiden, die sie quasi undercover auch aufnehmen müssen, denn die offenkundige Antwort auf die Frage "Wer war's?" können die beiden nicht akzeptieren.



Die Dreharbeiten zu den acht Folgen (25 bis 32) der ARD-Vorabendserie beginnen am 20. Juni in Köln und Umgebung und gehen voraussichtlich bis Ende August. Gedreht wird in zwei Blöcken á vier Folgen. Auch hinter der Kamera gilt "never change a winning team": Die Regie übernehmen die bewährten "Rentnercops"-Regisseure Thomas Durchschlag (Block 1) und Michael Schneider (Block 2). Headautorin ist Sonja Schönemann ("Sekretärinnen"), die auch für die neuen Folgen gemeinsam mit Andreas Schmitz und Peter Güde die Bücher schrieb. Produziert wird die Serie von der Bavaria Fernsehproduktion - Niederlassung Köln. Produzenten sind Peter Güde und Oliver Vogel. Die Redaktion liegt bei Elke Kimmlinger (executive producer) und Nils Wohlfarth, beide WDR.



Der Sendetermin ist für das Frühjahr 2018 vorgesehen.



