"Wir freuen uns schon seit geraumer Zeit auf die Öffnung des indonesischen Markts und wir sind gespannt darauf, die tollen Produkte von Young Living und die geschäftlichen Möglichkeiten mit diesem großartigen Land teilen zu dürfen", sagte Jared Turner, Chief Operating Officer von Young Living.



Die Operationsbasis von Young Living befindet sich mit einem neuen Büro und einem Ladengeschäft im Agro Plaza Building im Bezirk Kuningan in Jakarta. Diese wird dem Unternehmen dazu dienen, seine Produkte Kunden in ganz Indonesien besser verfügbar zu machen. "Unsere Teams im Ladengeschäft und im Call-Center sind gut gerüstet, um den Kunden dabei zu helfen, mehr über die ätherischen Öle von Young Living für Schönheitspflege, Wellness und für zuhause zu erfahren und Produkte zu erwerben, die zu ihren Bedürfnissen passen", sagte Anggit Wicaksono, Landesmanager von Young Living Indonesia, bei der Einweihung des ersten Geschäfts von Young Living in Jakarta.



"Wir sind überwältigt von der unglaublichen Unterstützung und den positiven Reaktionen, die wir erhalten, seit wir unsere Reise in dieses dynamische Land angetreten haben", sagte Tai Tolman, Präsident der Region Asien-Pazifik. "Ich freue mich darauf, unsere Mitglieder unterstützen zu dürfen, und darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten und sie zu ermutigen, ihre persönlichen und beruflichen Ziele zu erreichen."



Über Young Living Essential Oils



Young Living Essential Oils LC ist Weltmarktführer bei ätherischen Ölen. Sein striktes Verfahren Seed to Seal® produziert pure Produkte aus ätherischen Ölen für jedermann, jede Familie und jeden Lebensstil. Dieses Verfahren gewährleistet, dass alle Produkte echt, frei von synthetischen Chemikalien und rein sind. Dieses Engagement stützt sich auf mehr als 20 Jahre unternehmerischer Verantwortung gegenüber der Erde und ihren Bewohnern. Weitere Informationen erhalten Sie unter YoungLiving.com (http://www.youngliving.com/).



