Mit dem Casual Friday ging es im Büro bergab. Freitags lösen sich Mitarbeiter vom Zwang des Büroalltags, indem sie T-Shirts und Jeans tragen. Wissen sie nicht auch ohne den Kollegen in Feinripp, wann Wochenende ist?

Bislang dachte ich ja, der Casual Friday sei eine relativ neue Erfindung. Wikipedia hat mich eines Besseren belehrt. Aber glaubt man dem Internet, so fing das Desaster bereits in den späten 1950er-Jahren an. In den USA und in Kanada wollte man zunächst die Arbeiter in den neu entstandenen Großraumbüros bei Laune halten.

Völliger Nonsens: Freitags durften und dürfen die Mitarbeiter, die sonst in einem, wie ich finde, völlig zumutbaren Arbeitsdress erschienen, leger oder sportlich aufschlagen. Zum Ende der Arbeitswoche dürfe man sich von den Zwängen des Büroalltags lösen und auf das nahende Wochenende einstimmen.

Auf diese Weise soll "die Arbeitsmoral der Angestellten erhöht werden". Anzug mit Krawatte (im schlimmsten Fall) gegen Jeans und T-Shirt (auch im schlimmsten Fall). Kam nicht besonders gut an. Ich denke, die Angestellten wussten auch ohne den Tischnachbarn in Schiesser-Feinripp, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...